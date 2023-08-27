حبس 40 متهما بتهم حيازة مخدرات وأسلحة في 3 محافظات

قررت النيابة العامة، حبس 40 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة وإحراز مواد مخدرة وأسلحة نارية فى محافظات أسيوط وأسوان ودمياط.

حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية



وكان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان –دمياط) شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات.

وأسفرت جهودها بمديرية أمن أسيوط عن ضبط 32 قطعة سلاح نارى عبارة عن (14 بندقية آلية – 10 بنادق خرطوش- 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (24 متهما لــ 10 منهم معلومات جنائية")

Advertisements

و ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 568 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان



وضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين) بحوزة (4 متهمين لـ "3 منهم معلومات جنائية") وقطعة سلاح نارى.. عبارة عن فرد محلى بحوزة متهم وتنفيذ 797 حكما قضائيا متنوعا.



مديرية أمن دمياط



كما ضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 14 كيلو جراما – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,500 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الشابو –5 فرد محلى –عدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة (7 متهمين لـ"6 منهم معلومات جنائية") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ