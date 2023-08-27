الأحد 27 أغسطس 2023
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حوادث

الأمن العام يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط وتشكيل عصابي لسرقة شقة أجنبي بالجيزة

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابى سرق شقة أجنبي في الجيزة. 

وكان قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا بسرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال تم التقابل مع (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مصاب بجرح قطعي بالرأس، وزوجته) حيث قرر أنه أثناء تواجده وزوجته بالشقة سكنهما قامت إحدى الفتيات بالطرق على باب الشقة ولدى قيامه بفتحه فوجئ بشخصين مجهولان يرتديان كمامة وكان بصحبتها وقاموا بالدلوف للشقة وبحوزتهم 2 ماسورة حديدية وسلاح أبيض "سكين" وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا إصابته وأوثقوه وزوجته واستولوا على حقيبة يد بداخلها (مبلغ مالي - عملات أجنبية - جواز السفر الخاص بها) وكذا (مشغولات ذهبية - 3 هواتف محمولة - 4 ساعات يد - كاميرا ديجتال - ميزان حساس - بعض المتعلقات) ولاذوا بالفرار.

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و تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص من بينهم نجل شقيق المُبلغ "يحمل جنسية إحدى الدول").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في أسيوط

كما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط) بتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبتفتيش مسكنه تم العثور على 21 قطعة سلاح ناري (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 15 فردا - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية – أجزاء من أسلحة نارية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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