مخاطر المشروبات الغازية على الأطفال أقل من 5 سنوات

مخاطر المشروبات الغازية، المشروبات الغازية من المشروبات الجاهزة التي يعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز ولكنها تحتوى على العديد من المواد الكيميائية والمصنعات والسكريات.

ومخاطر للمشروبات الغازية عديدة، ودائما يحذر منها الأطباء، ورغم ذلك يزداد الإقلال على تناولها من قبل الصغار والكبار دون الوعى بأضرارها.

أضرار المشروبات الغازية

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن المشروبات الغازية خطر يداهم الصغار ويجب على الأمهات الإمتناع عن تقديمه للصغار نهائيا حفاظا على صحتهم، لأن المشروبات الغازية تهدد صحة الصغار.

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مخاطر المشروبات الغازية على الأطفال الأقل من 5 سنوات

وأضاف عبد الحميد، أنه ممنوع تقديم المشروبات الغازية للصغار أقل من 5 سنوات، وذلك لأنها تسبب لهم مخاطر عديدة، منها:-

يجعل الطفل أكثر عنفا.

يجعل الطفل انطوائي ويميل إلى العزلة.

يقلل التركيز لدى الأطفال.

مخاطر المشروبات الغازية على الأطفال الأقل من 5 سنوات، فيتو

نصائح مهمة للعناية بالطفل منذ ولادته حتى إتمامه عامين من عمره

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكاءه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادى، واللحوم أيضا يمكن ضربها فى الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادى، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذى ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل فى الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.