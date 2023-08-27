المراجعة الداخلية بوزارة الشباب والرياضة تطلق سلسلة لقاءات اعرف حقوقك وواجباتك

تنظم الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية في وزارة الشباب والرياضة يوم الثلاثاء المقبل، النسخة الثانية من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك" بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

تفاصيل سلسلة لقاءات اعرف حقوقك وواجباتك في الشباب والرياضة

يشارك في اللقاء 200 فرد من العاملين في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والشئون المالية، بالإضافة إلى مديري مراكز الشباب والمشرفين الماليين والعاملين بالطب الرياضي والاتحادات الشبابية والرياضية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ والغربية والمنوفية وبني سويف والفيوم.

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تتناول اللقاءات عدة موضوعات من بينها المسئولية التأديبية للموظف العام في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، وجهود الدولة في مجال مكافحة الفساد، والإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر، وإدارة الموارد البشرية، وقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالدولة، ولائحة المخازن، ومشروع التحول الرقمي والبنية المعلوماتية ودوره في توفير المعلومات الدقيقة والحقيقية لمتخذي القرار.

يتم تقديم المحاضرات والنقاشات في هذه الموضوعات من قبل أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وخبراء مرشحين من الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

يذكر أن النسخة الأولى من هذه اللقاءات تم تنفيذها في مركز التعليم المدني بالجزيرة خلال شهري فبراير ومارس 2023، بمشاركة العاملين بوزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب والرياضة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

تأتي هذه اللقاءات ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تعزيز التوعية وتطوير المعرفة حول حقوق الموظفين وواجباتهم، وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية. وتعد المدينة الشبابية بالإسكندرية مكانًا مناسبًا لاستضافة هذه الفعاليات التي تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة والتأثير في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة.

من المقرر أن تكون هذه النسخة الثانية من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك" فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين، وتعزيز التواصل والتعاون في مجالات المراجعة الداخلية والحوكمة ومكافحة الفساد. كما تعكس هذه الفعالية التزام وزارة الشباب والرياضة بتعزيز قيم النزاهة والشفافية وتعزيز مفهوم المساءلة في العمل الحكومي.

يتوقع أن تحقق هذه اللقاءات نجاحًا كبيرًا في تعزيز الوعي والمعرفة بين المشاركين وتعزيز دور المراجعة الداخلية والحوكمة في تحقيق النزاهة والشفافية في العمل الحكومي. وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بتعزيز القيم الأخلاقية والمبادئ الأخلاقية في مؤسساتها وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، رسميا انتهاء المهلة القانونية المقررة لقبول الاستقالة المقدمة من مجلس إدارة نادي الزمالك، لتصبح الاستقالة نهائية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي: “في ضوء الإجراءات القانونية المتخذة لإدارة شئون نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، أصدرت مديرية الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة قرارًا يتضمن تكليف الدكتور عماد مصطفى البناني رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق للعمل مديرًا تنفيذيًا لنادى الزمالك ورئيسًا للجنة المشكلة لإدارة شئون النادي وذلك نظرًا للخبرات الواسعة التى يتمتع بها في المجال الرياضي وقدرته على إدارة شئون النادى مع اللجنة المشكلة خلال الفترة المقبلة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى علي وفق احكام قانون الرياضة 71 لسنة 1971 مع توجيه الشكر للسيد اللواء / حسن موسي”.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أنه من المقرر أن تتولى اللجنة المشكلة لإدارة شئون نادي الزمالك تشكيل لجان نوعية من أهمها لجان تنقية كشوف العضويات من الأعضاء العاملين بالنادي وإعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادي، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية العادية المتضمنة بندًا لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك وذلك فى ضوء قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادي الزمالك.

من ناحية أخرى، التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مصطفى عسل لاعب منتخب الإسكواش، من أجل مناقشة برامج الإعداد الخاصة باللاعب خلال الفترة المقبلة.

أكد وزير الشباب والرياضة دعم اللاعب مصطفي عسل في برنامج الإعداد والتأهيل الخاصة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بما يضمن الحفاظ على مستواه الفني للعودة للمنافسات الدولية مرة أخرى بعد انتهاء فترة الإيقاف.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مصطفى عسل لاعب منتخب الإسكواش، فيتو

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببطل العالم والمنتخب المصري للاسكواش مصطفي عسل للوقوف على استعدادات اللاعب خلال المرحلة المقبلة.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مصطفى عسل لاعب منتخب الإسكواش، فيتو

وأشار الوزير إلي اهتمام الدولة المصرية المستمر باللاعبين والمدربين والشخصيات الرياضية لتقديم الدعم والتشجيع للرياضة والرياضيين في مصر، مع مناقشة كافة التحديات، وسبل تطوير الرياضة المصرية.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مصطفى عسل لاعب منتخب الإسكواش، فيتو

إيقاف مصطفى عسل لاعب الإسكواش

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش إيقاف مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لمدة 12 أسبوعا، وتغريمه 5 آلاف جنيه إسترليني.

وجاء قرار الإيقاف ليحرم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي من اعتلاء صدارة التصنيف العالمي، حال شارك في البطولات المقرر إقامتها خلال تلك الفترة.

وكان مصطفى عسل قريبا من احتلال صدارة التصنيف العالمي، حال شارك في بطولات الفترة المقبلة.

وجاء قرار رابطة اللاعبين المحترفين بإيقاف اللاعب بناء على الأسباب التالية:

أولا: السلوك غير الرياضي خلال مباراته في الجولة الثالثة مع جويل ماكين في بطولة العالم في 6 مايو 2023.

ثانيا: اللعب الخطير خلال مباراة الجولة الثالثة مع جويل ماكين في بطولة العالم في 6 مايو 2023.

ثالثا: "السلوك غير الرياضي خلال مباراته في ربع النهائي مع مازن هشام في بطولة العالم PSA في 8 مايو.