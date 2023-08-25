الجمعة 25 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

مقشر طبيعي من الشوفان والماء الساخن للتخلص من مشكلات البشرة

تقشير البشرة،فيتو
تقشير البشرة،فيتو

تقشير البشرة من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا للحفاظ على نظافة البشرة وحمايتها من حبوب الشباب والبثور السوداء.

وتقشير البشرة يتم من خلال ماسكات التقشير المصنعة أو الوصفات الطبيعية، وعادة تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية لأنها فعالة وليس لها أثار جانبية.

 

مقشر طبيعي للبشرة 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، مقشرا طبيعيا للبشرة للتخلص من جميع مشكلاتها.

 

المكونات:-

2 ملعقة شوفان مطحون

 

ماء ساخن 

 

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها الشوفان المطحون.
  • ثم نضيف الماء الساخن تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام متجانس وكريمى سهل الفرد.
  • نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.
  • ونقوم بعمل تدليك للبشرة فى حركات دائرية بعدها، ثم نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل البشرة بعدها بالماء الفاتر.
  • ثم نجفف البشرة ونرطبها.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • قناع الشوفان يجدد خلايا البشرة ويمدها بالكولاجين ويحافظ على شبابها ويؤخر ظهور التجاعيد وينظف مسامها بعمق.
مقشر طبيعي للبشرة بالشوفان والماء الساخن، فيتو 

روتين العناية بالبشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

 

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

 

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

 

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

 

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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اصنعي بنفسك كريم ليلي لترطيب البشرة وتغذيتها ومقاومة التجاعيد

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فواكه تحتاجها بشرتك لترطيبها وتخليصها من مشاكلها

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

 

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