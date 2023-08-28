الإثنين 28 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار ومواصفات سيارات VGV U70 Pro Plus (صور)

سيارة VGV U70 Pro
سيارة VGV U70 Pro Plus، فيتو

يستعد السوق المصري لاستقبال سيارات VGV U70 Pro Plus، وهي الشقيقة الكبرى VGV U70 Pro التى تنتمي لفئة السيارات الـ SUV العائلية التي تعد من أهم السيارات الصينية التي تطرح داخل السوق المحلي، حيث تعد منافسا قويا لكبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات.

سيارة VGV U70 Pro Plus، فيتو

ونرصد في التقرير التالي اسعار ومواصفات سيارات  VGV U70 Pro Plus، وهي كالتالي:

لم يحدد الوكيل المحلي سعر السيارة حتى الآن، كما أكد أن سعر السيارة منافس، وبضمان 6 سنوات أو 160,000 كيلو متر.

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سيارة VGV U70 Pro Plus، فيتو

حصلت سيارات VGV U70 Pro Plus على محرك 1500 سى سى تربو 4 سلندر، بقوة 156 حصان وعزم 215 نيوتن.. وناقل حركة أوتوماتيك بـ6 سرعات، كما تتسارع السيارة 175 كم في الساعة.

سيارة VGV U70 Pro Plus، فيتو

تجهيزات سيارات VGV U70 Pro Plus

 

سيارة VGV U70 Pro Plus، فيتو

حصلت سيارات  VGV U70 Pro Plus على مصابيح أمامية حادة وخطوط حمراء، وخطوط التصميم من المصابيح الامامية للجزء الخلفي لإظهار مدى طول السيارة.

 كما يتوفر لها عجلات متعددة الأضلاع تظهر رياضية هذا الموديل، أيضا يتوفر لها صادم خلفي مع جزء فضي يضيف إحساس القوة للسيارة.

ارتفاع سيارات VGV U70 Pro Plus

سيارة VGV U70 Pro Plus، فيتو
سيارة VGV U70 Pro Plus، فيتو
سيارة VGV U70 Pro Plus، فيتو
سيارة VGV U70 Pro Plus، فيتو

حصلت على قاعدة عجلات طويلة تبلغ 2800 مم، ويصل طولها إلى 4825 مم وعرضها 1870 مم والارتفاع 1691 مم، بينما ارتفاع السيارة عن الأرض 200 مم.


مواصفات أنظمة الأمان والسلامة في سيارات VGV U70 Pro Plus 

– نظام الاستقرار الإلكتروني

 – نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) 

– نظام توزيع قوة الفرامل الكترونيا (EBD) 

– نظام مساعد الفرامل الإلكترونية (EBA) 

– نظام مانع الانقلاب (ARP)

 – 2 وسائد هوائية

 – نظام منحنى التحكم في الفرامل (CBC) 

– نظام المساعدة على صعود المرتفعات (HDC)

 – نظام التحكم في الجر (TCS).

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