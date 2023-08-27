الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

إيران تستعد لفتح سفارة في دولة عربية جديدة

إيران، فيتو
إيران، فيتو

أعلن  الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أن طهران تعمل على إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس حرصا على "تفعيل كافة أوجه التعاون المشترك".

إيران ترغب في فتح سفارتها في ليبيا 

وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية، ان رئيسي أعرب  عن "اهتمام طهران بنجاح ليبيا في تجاوز أزمتها وعودة دورها الرائد على الساحة العربية والعالمية".

وقال الرئيس الإيراني  إن مشاركة ليبيا في قمة بريكس تعكس نجاح جهود بناء الدولة المستقرة وعودة ليبيا إلى دورها في القارة".

Advertisements

وشدد إبراهيم رئيسي على "دعم بلاده لجهود بريكس والدول الأفريقية لخلق مناخ اقتصادي قوي ومستقل وآفاق للتعاون المشترك بين ليبيا وإيران من شأنها أن تعزز هذا الاختيار".

يذكر أنه في 2011، أغلقت كافة السفارات الأجنبية العاملة في ليبيا، وبينها السفارة الإيرانية، أبوابها إثر اندلاع احتجاجات قادت إلى الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

العلاقات الإيرانية السعودية 

وفي يوليو الماضي، زارت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش طهران في أول زيارة من نوعها لوفد ليبي رفيع المستوى منذ نحو 16 عاما، حيث أجرت مباحثات مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وبدأت إيران في تطبيع علاقتها مع الدول العربية خاصة بعد توقيع اتفاق المصالحة مع المملكة العربية السعودية، وتبادل البلدان فتح السفارات.

وخلال الأسبوع الماضي زار وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبداللهيان، العاصمة السعودية الرياض والتقى خلالها بنظيره السعودي فيصل بن فرحان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وخلال اللقاء الثنائي بين بن فرحان وعبداللهيان، أكد الطرفان على ضرورة تفعيل كافة الاتفاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك بينهما. 

وأعلن أمير عبداللهيان خلال زيارته للمملكة العربية السعودية عن زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى المملكة.

txt

النصر يختار دبي لإقامة مبارياته مع أندية إيران بدوري أبطال آسيا

txt

السيطرة على البحار، خطة إيران لزيادة نفوذها في النظام العالمي الجديد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إيران ليبيا السعودية سفارة إيران في ليبيا الرئيس الإيراني

مواد متعلقة

السيطرة على البحار، خطة إيران لزيادة نفوذها في النظام العالمي الجديد

النصر يختار دبي لإقامة مبارياته مع أندية إيران بدوري أبطال آسيا

انقلاب نوجه، إيران تدين أمريكا وتغرمها 330 مليون دولار بعد 43 عاما

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يعلق على حجم ثروته مقارنة بأموال محمد صلاح

رسميا، حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي

مفاجأة في صفقات الأهلي، النادي يتعاقد مع مهاجم جديد قبل غلق الميركاتو

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يعاود الارتفاع في الأسواق

جيهان الشماشرجي تتصدر تريند مصر، والنشطاء غاضبون لمقتلها في سفاح الجيزة

إيران تستعد لفتح سفارة في دولة عربية جديدة

السيسي يصدق على إلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك

تنسيق الجامعات 2023، الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات

Advertisements

منوعات

المزيد

صانع محتوى سعودي يوثق أغرب عادات الزواج في موريتانيا (فيديو)

الذكاء الاصطناعي يتدخل لحل أزمة عقود العمل والرواتب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 وسائل تعينك على قيام الليل

مفتي الجمهورية: دور علماء الأمة تبليغ الناس صحيح الدين وبيان الحكم الشرعي

تفسير حلم شيب الشعر في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وخيانة الزوج

المزيد
الجريدة الرسمية