إيران تستعد لفتح سفارة في دولة عربية جديدة

أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أن طهران تعمل على إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس حرصا على "تفعيل كافة أوجه التعاون المشترك".

إيران ترغب في فتح سفارتها في ليبيا

وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية، ان رئيسي أعرب عن "اهتمام طهران بنجاح ليبيا في تجاوز أزمتها وعودة دورها الرائد على الساحة العربية والعالمية".

وقال الرئيس الإيراني إن مشاركة ليبيا في قمة بريكس تعكس نجاح جهود بناء الدولة المستقرة وعودة ليبيا إلى دورها في القارة".

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وشدد إبراهيم رئيسي على "دعم بلاده لجهود بريكس والدول الأفريقية لخلق مناخ اقتصادي قوي ومستقل وآفاق للتعاون المشترك بين ليبيا وإيران من شأنها أن تعزز هذا الاختيار".

يذكر أنه في 2011، أغلقت كافة السفارات الأجنبية العاملة في ليبيا، وبينها السفارة الإيرانية، أبوابها إثر اندلاع احتجاجات قادت إلى الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

العلاقات الإيرانية السعودية

وفي يوليو الماضي، زارت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش طهران في أول زيارة من نوعها لوفد ليبي رفيع المستوى منذ نحو 16 عاما، حيث أجرت مباحثات مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وبدأت إيران في تطبيع علاقتها مع الدول العربية خاصة بعد توقيع اتفاق المصالحة مع المملكة العربية السعودية، وتبادل البلدان فتح السفارات.

وخلال الأسبوع الماضي زار وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبداللهيان، العاصمة السعودية الرياض والتقى خلالها بنظيره السعودي فيصل بن فرحان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وخلال اللقاء الثنائي بين بن فرحان وعبداللهيان، أكد الطرفان على ضرورة تفعيل كافة الاتفاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك بينهما.

وأعلن أمير عبداللهيان خلال زيارته للمملكة العربية السعودية عن زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى المملكة.