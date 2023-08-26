السبت 26 أغسطس 2023
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خارج الحدود

انقلاب نوجه، إيران تدين أمريكا وتغرمها 330 مليون دولار بعد 43 عاما

إيران وأمريكا، فيتو
إيران وأمريكا، فيتو

قضت محكمة العدل في طهران، اليوم السبت، بإدانة الحكومة الأمريكية في قضية "انقلاب نوجه"، وتغريمها 330 مليون دولار كتعويض للناجيات وضحايا الانقلاب.

 

انقلاب نوجه في إيران عام 1980

ومصطلح "انقلاب نوجه"، يشير إلى محاولة انقلاب وقعت في الحادي عشر من يوليو عام 1980 للإطاحة بالجمهورية الإسلامية في إيران حديثة المنشأ وحكومة أبو الحسن بني صدر، نفذها ضباط وجنود من قوات المشاة والقوات الجوية والجيش والمخابرات بقيادة شابور بختيار آخر رئيس وزراء للشاه، وكان المركز الرئيسي للتخطيط هو مطار نوجه العسكري غرب إيران.

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لكن بعد تسريب تفاصيل الانقلاب واعتقال عشرات الطيارين والضباط قبل ساعات من التنفيذ فشلت هذه الحركة الانقلابية، واتهمت طهران واشنطن بتدبيرها.

 

اتهام الحكومة الأمريكية بالتخطيط لانقلاب في إيران

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن جلسة الاستماع للمحاكمة القانونية لأسر ضحايا "انقلاب نوجه" عقدت يوم الاثنين، 24 يوليو، بحضور الناجين وأسر ضحايا هذا الحادث، في الفرع 55 من مجمع الشهيد بهشتي القضائي في طهران، الذي طالب بإصدار الحكم ضد الحكومة الأمريكية بتهمة التخطيط لهذا الانقلاب وتنفيذه.

ولفتت الوكالة إلى أنه بعدما درست المحكمة القضية بشكل شامل وفحصت المستندات المتوفرة، صدر الحكم بإدانة الحكومة الأمريكية بدفع 30 مليون دولار كتعويضات مادية لمقدمي الشكوى، و300 مليون دولار كتعويضات تأديبية.

وفقا لهذا الحكم، على الحكومة الأمريكية دفع ما مجموعه 330 مليون دولار غرامات مالية وتعويضات لعائلات ضحايا "انقلاب نوجه".

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