السيطرة على البحار، خطة إيران لزيادة نفوذها في النظام العالمي الجديد

كشف مسؤول عسكري في الحرس الثوري الإيراني، عن خطة طهران لكي تصبح ذات نفوذ وتأثير في النظام العالمي الجديد.

خطة الحرس الثوري الإيراني للتأثير في النظام العالمي

وفي هذا السياق قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري في إيران، العميد علي رضا تنكسيري:"إنه يجب أن نسيطر على البحر إذا أردنا أن نؤثر في هندسة النظام العالمي الجديد".

وخلال حديثه في الاجتماع الخامس لمجلس رسم السياسات التابع للمؤتمر الوطني أشار العميد علي رضا تنكسيري، إلى أن المرشد الإيراني أمر بالخروج من الخليج نحو البحار الأخرى والمحيطات، قائلا:"إذا استطعنا إنجاز هذا الأمر فهذا سيفيد الأجيال التي تأتي من بعدنا".

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وتابع المسؤول في الحرس الثوري الإيراني: "هناك مصطلح اسمه السيادة البحرية، السيادة البحرية تعني أن من يتواجد في البحر هو سيد ذلك المكان".

زيادة النفوذ الإيراني في البحر

وأكد العميد تنكسيري على أهمية البحر، وقال "إن الأجهزة والمعدات الموجودة لدى القوات البحرية ولدى قوات الجو فضاء هي موجودة لدى القوات البحرية، وإذا أردنا أن نكون مؤثرين في هندسة النظام العالمي الجديد يجب أن نسيطر على البحر".

وكان الحرس الثوري الإيراني أكد مطلع أغسطس أن بحريته تفرض سيطرتها على مياه الخليج، مضيفا على لسان قائد القوة البحرية في الحرس علي رضا تنكسيري أن حاملات الطائرات والمروحيات الأمريكية باتت تلتزم بالقوانين الإيرانية عند مرورها من مضيق هرمز، مشيرا إلى أن بحرية الحرس قامت بزيادة سرعة الزوارق السريعة من تسعين إلى مائة وعشر عقد.

وتسعى إيران خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة نفوذها في المنطقة من خلال دعم المليشيات في عدد من الدول المحيطة وأيضا من خلال تطوير قدراتها العسكرية سواء الصاروخية أو البحرية.

وشهدت منطقة الخليج احتكاكات مستمرة بين البحرية الإيرانية والأمريكية خلال الفترة الماضية.