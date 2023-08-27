أمل جابري: نعقد ورش العمل للتوعية بأهمية الربط بين الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة بمصلحة الجمارك

قالت أمل جابري مدير عام الإدارة العامة لمبادرات التطوير بمصلحة الجمارك، إنه في إطار توجيهات وتعليمات الشحات غتوري وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك وبإشراف احمد أبو الحسن رئيس شئون مكتب رئيس المصلحة، يتم التواصل وتدعيم قنوات الاتصال مع شركاء النجاح من أعضاء المجتمع التجاري بما يدعم ويحقق الشفافية المطلوبة.

وأضافت خلال كلمتها بورشة عمل وزارة المالية مع غرفة القاهرة التجارية أن فكرة وموضوع الورشة لعرض مسودات الأدلة في المجالات الجمركية المختلفة (التخليص - الاستيراد - التصدير) والتي تخاطب الفئات المستهدفة من كلًا من المخلصين – والمستوردين والمصدرين حيث توفر هذه الأدلة مدخل للمعلومات والإجراءات المطلوبة للعمليات التجارية الخاصة بالجمارك.

وأكدت الغرض من اللقاء هو استطلاع رأي الحضور بمضمون كل دليل ومقتراحتهم بإضافة كل ما يهم الفئة المستهدفة لمحتوى كل دليل، بالإضافة إلى أنه كان من الضروري ان يتضمن هذا اللقاء التوعية بـ منظومة الفاتورة الإلكترونية ومتطلبات التكامل مع منصة نافذة.

وقالت رشا شلباية مدير إدارة الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمصلحة الضرائب، إن الربط بين الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة بمصلحة الجمارك تساعد الضرائب على تتبع السلع بداية من دخولها الممولة وهي ما تكمل هدف الفاتورة الإلكترونية واستمرار التحول الرقمي.

أمل جابري ـ فيتو

فوائد الربط بين الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة بمصلحة الجمارك

وأضافت رشا، خلال كلمته بورشة عمل شلباية بين وزارة المالية والغرفة التجارية بالقاهرة أن كل التعاملات سواء كانت استيراد أو تصدير يتم إثباتها على منظومة الفاتورة الالكترونية، وهو ما يسهل مراجعة الحسابات والتطور الالكتروني وليس عملية تعقيد كما يراها البعض.

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وأكدت مدير إدارة الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب أرسلت رسائل لكل الممولين أنه يجب التسجيل على الفاتورة الالكترونية لكي تستطيع الاستيراد والتصدير.

ومن جانبه قال أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، إنه في ظل بيئة العمل المتغيرة التي نشهدها سويا سواء على المستوى العالمي أو المحلي ويتطلب الأمر إلى المزيد من التعاون بين الجمارك وشركاؤنا في النجاح والتنمية وهم أعضاء المجتمع التجاري وذلك لضمان استجابة الجمارك لتلك المتغيرات بطريقة فعالة تتوافق مع احتياجات وتوقعات شركاؤنا في المجتمع التجاري.

وأضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عن الشحات الغتوري في ندوة مصلحة الجمارك مع غرفة القاهرة التجارية، أن ذلك يأتي بالتوافق مع رؤية الجمارك استراتيجيتها المستقبلية التي تضع تعزيز الشراكات والتعاون مع شركاء التنمية كأحد المحاور الرئيسية لضمان نجاح برنامج الإصلاح والتطوير التي تنتهجها الجمارك.

وأشار إلى أن التعاون بين الجمارك وقطاع الأعمال يعد عنصرا أساسيا للحوكمة الرشيدة التي تساعد على ضمان استنارة اللوائح والسياسات والقرارات الجمركية إلى أقصى حد ممكن مما يؤدي إلى قدر أكبر الامتثال الطوعي من قبل المتعاملين مع الجمارك.

محاور جلسات ورشة عمل الغرفة التجارية ومصلحة الجمارك

يشار إلى أن ندوة اليوم تتكون فعالياتها من 4 جلسات رئيسية، وتستعرض الدكتورة أمل الجابري مدير عام مبادرات التطوير والإصلاح الجمركي، الهدف من موضوع ورشة العمل، ثم رشا شبانة مدير إدارة الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمصلحة الضرائب، خلال الجلسة الثانية عن الفاتورة الإلكترونية ومتطلبات التكامل مع منظومة نافذة.

أهم ملامح مسودة دليل المخلص الجمركي

أما الجلسة الثالثة فتتضمن عرض لأهم ملامح مسودة دليل المخلص الجمركي، إذ يدير الجلسة كلًا من شهدي صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري بمصلحة الجمارك، ومتولي صلاح مدير إدارة المتابعة والتنسيق بالإدارة العامة لشئون المستخلصين بالإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري بمصلحة الجمارك.

أهم ملامح مسودة دليل المستورد والمصدر

وفي الجلسة الرابعة والخامسة، يستعرض الدكتور رامي سليمان سنبل مدير إدارة مبادرات التشريعات بمصلحة الجمارك، أهم ملامح مسودة دليل المستورد، إضافة إلى عرض لأهم ملامح مسودة دليل المصدر، التي يقدمها الدكتور ياسر يسري مدير عام الإدارة العامة لصادر الدخيلة بمصلحة الجمارك.

مناقشات واستطلاع رأي التجار بشأن الندوة وورش العمل

ومن المقرر أن تنتهي الندوة بعقد فعاليات الجلسة الختامية التي تتضمن مناقشات واستطلاع رأي الحضور من منتسبي الغرف التجارية، بشأن الندوة وورش العمل المقدمة خلال فعاليات اليوم.