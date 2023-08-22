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اقتصاد

الجمارك تعد بحل مشاكل مستوردي القشرة خلال ايام

الجمارك تعد بحل مشاكل
الجمارك تعد بحل مشاكل مستوردي القشرة خلال ايام،فيتو

 استجابت مصلحة الجمارك لمطالب مستوردي شحنات القشرة، ووعدت بحل كافة المشاكل المتعلقة باستخراج شحنات القشرة المستوردة من ميناء العين السخنة.

حل مشاكل مستوردي القشرة خلال ايام

ومن جانبه أكد ثروت فهمي  صدور قرار من رئيس مصلحة الجمارك بتشكيل لجنة فنية يتم إيفادها لميناء العين السخنة 
للتعريف بكل التفاصيل الفنية في قطاع القشرة تحديدا لوضع اسس التعامل مع هذا الصنف وتدريب العاملين بجمارك السخنه خلال يومين الى ثلاثة أيام على الاكثر بما يبشر بقرب انتهاء الازمة.

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و تواصل احمد ابو الحسن رئيس الإدارة المركزيه لشؤون مكتب رئيس مصلحة الجمارك مع لجنة الأخشاب بجمرك الدخيله وكلفهم بسحب الشهادات وانهاء الاجراءات الجمركيه عليها في اسرع وقت. 


وكلف رئيس الإدارة المركزيه لشؤون مكتب رئيس المصلحه كل من ممدوح عبد الغني مدير عام اللوجستيات بجمارك الدخيله وحسن سليط مدير مركز السخنه وعبد الناصر حماد مدير لجنه الاخشاب بالدخيلة لعمل دراسه فنيه وسعرية لاصناف القشره لتعميمها

وكان محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، وسمير شطا نائب رئيس الغرفة، وسلامة الجحر عضو مجلس الادارة ورئيس شعبة الاثاث، ومسعد الرداد عضو مجلس الادارة، ومحمد مصطفى موسى عضو مجلس الادارة، واحمد امين عبد الغني امين عام الغرفة التجارية، واحمد والي مستشار الغرفة التجارية، وثروت فهمي محمد الدعدع مدير عام الوارد بميناء دمياط، وليد احمد السعيد بلال مدير مجمع الوارد بميناء دمياط عقدوا اجتماعا لمناقشة المشاكل المتعلقة باستخراج شحنات القشرة المستوردة من ميناء العين السخنة والموجودة بالميناء  والتي يواجهها المستوردين خلال هذه الايام  يوم الاثنين الموافق ٢١ اغسطس ٢٠٢٣ بحضور محمد ابو النجا مستورد قشرة، وايمن مرعي مستورد قشرة، وعلي عرنسة مستورد قشرة.

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