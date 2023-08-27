غرفة القاهرة تثمن دور مصلحة الجمارك في نشر التوعية في المجتمع التجاري (صور)

بدأت الجلسة الافتتاحية للندوة التي تقيمها الغرفة التجارية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة المالية ممثلة في مصلحتى الضرائب والجمارك، بشأن آليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ودليل المصدر والمستورد والمُخلص الجمركي.

مجموعة ورش عمل لتوعية منتسبي الغرفة بآخر المستجدات وآليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية

وأعرب شريف يحيى نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة عن شكره وتقديره نيابة عن منتسبي الغرفة، لمسئولي مصلحتي الضرائب والجمارك لمشاركتهم في الندوة التي تنظمتها الغرفة اليوم الأحد، التي تضمن مجموعة ورش عمل لتوعية منتسبي الغرفة في الأنشطة المختلفة بآخر المستجدات وآليات تطبيق "الفاتورة الإلكترونية - دليل المُخلص الجمركي - دليل المستورد - دليل المصدر".

تبني مجلس الغرفة لتوجهات الدولة ومقترحات منتسبيها لتطوير وتنمية الأنشطة التجارية

وأشاد "يحيى" في الكلمة الافتتاحية للندوة التي ألقاها نيابة عن أيمن عشري رئيس غرفة القاهرة بالتعاون المُثمر الذي يؤكد حرصنا جميعًا على المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي في ضوء تبني مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة توجهات الدولة ومقترحات منتسبيها لتطوير وتنمية الأنشطة المختلفة لتحقيق التنمية المُستدامة ومن أجل دعم القاعدة الأساسية لاقتصادنا القومي المتمثل في منتسبي الغرف التجارية وتوعيتهم بالأنظمة واللوائح والقوانين التي تطبقها الدولة بما يساعد هذه الأنشطة على التطوير والتنمية والتوسع ويؤدي إلى ضبط بالسوق.

بداية لسلسلة ندوات تستهدفها الغرفة في الاتجاهات والموضوعات المتنوعة

وأضاف نائب رئيس غرفة القاهرة أن هذه الندوة المتخصصة والتي تتضمن مجموعة ورش عمل متخصصة جميعها في موضوعات تمثل أهمية خاصة للدولة ولمجتمع الأعمال، فهي بداية لسلسلة ندوات أخرى تستهدفها الغرفة في الاتجاهات والموضوعات المتنوعة بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة لدعم منتسبينا.

الهدف من الندوة فتح لغة حوار مباشرة بين مسئولي الضرائب والجمارك ومنتسبي الغرفة

وتابع "يحيى" في كلمته: إن الهدف من ندوة اليوم ومجموعة ورش العمل هو فتح لغة حوار مباشرة بين مسئولي الضرائب والجمارك ومنتسبي الغرفة التجارية للقاهرة حول هذه الموضوعات، والرد على كافة الاستفسارات التي يطرحها مجتمع الأعمال، والتي من شأنها التطبيق السليم لهذه الأنظمة لتحقيق التوجه العام للدولة.

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محاور جلسات ورشة عمل الغرفة التجارية ومصلحة الجمارك

يشار إلى أن ندوة اليوم تتكون فعالياتها من 4 جلسات رئيسية، وتستعرض الدكتورة أمل الجابري مدير عام مبادرات التطوير والإصلاح الجمركي، الهدف من موضوع ورشة العمل، ثم رشا شبانة مدير إدارة الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمصلحة الضرائب، خلال الجلسة الثانية عن الفاتورة الإلكترونية ومتطلبات التكامل مع منظومة نافذة.

أهم ملامح مسودة دليل المخلص الجمركي

أما الجلسة الثالثة فتتضمن عرض لأهم ملامح مسودة دليل المخلص الجمركي، إذ يدير الجلسة كلًا من شهدي صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري بمصلحة الجمارك، ومتولي صلاح مدير إدارة المتابعة والتنسيق بالإدارة العامة لشئون المستخلصين بالإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري بمصلحة الجمارك.

أهم ملامح مسودة دليل المستورد والمصدر

وفي الجلسة الرابعة والخامسة، يستعرض الدكتور رامي سليمان سنبل مدير إدارة مبادرات التشريعات بمصلحة الجمارك، أهم ملامح مسودة دليل المستورد، إضافة إلى عرض لأهم ملامح مسودة دليل المصدر، التي يقدمها الدكتور ياسر يسري مدير عام الإدارة العامة لصادر الدخيلة بمصلحة الجمارك.

مناقشات واستطلاع رأي التجار بشأن الندوة وورش العمل

ومن المقرر أن تنتهي الندوة بعقد فعاليات الجلسة الختامية التي تتضمن مناقشات واستطلاع رأي الحضور من منتسبي الغرف التجارية، بشأن الندوة وورش العمل المقدمة خلال فعاليات اليوم.