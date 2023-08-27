بدأت منذ قليل فعاليات ورشة عمل مشتركة مع وزارة المالية، للمتعاملين من المجتمع التجاري مع مصلحة الجمارك المصرية في المجالات المختلفة للعمل الجمركي، وتتضمن «تصدير - الاستيراد - التخليص الجمركي»، ونستعرض خلال السطور الآتية أهداف ورشة العمل المشتركة بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك.

الغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

أهداف ورشة العمل المشتركة بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك

وتستهدف ورشة العمل توضيح منظومة الفاتورة الإلكترونية ومتطلبات التكامل مع منظومة نافذة، فضلًا عن استعراض مسودة المخلص الجمركي، ومسودة دليل المستورد، ومسودة دليل المصدر.

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وتنظم الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، اليوم الأحد 27 أغسطس 2023، فعاليات ورشة عمل مشتركة مع مصلحة الجمارك، للمتعاملين من المجتمع التجاري مع مصلحة الجمارك المصرية في المجالات المختلفة للعمل الجمركي، وتتضمن «تصدير - الاستيراد - التخليص الجمركي».

محاور جلسات ورشة عمل الغرفة التجارية ومصلحة الجمارك

وتبدأ جلسات ورشة العمل بالجلسة الافتتاحية، بكلمة أيمن العشري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ثم كلمة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ويلقيها نيابة عنه أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المصلحة.

الفاتورة الإلكترونية ومتطلبات التكامل مع منظومة نافذة

وتستعرض الدكتورة أمل الجابري مدير عام مبادرات التطوير والإصلاح الجمركي، الهدف من موضوع ورشة العمل، فيما تتحدث رشا شبانة مدير إدارة الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمصلحة الضرائب جلال الجلسة الثانية عن الفاتورة الإلكترونية ومتطلبات التكامل مع منظومة نافذة.

أهم ملامح مسودة دليل المخلص الجمركي

أما الجلسة الثالثة فتتضمن عرض لأهم ملامح مسودة دليل المخلص الجمركي، التي يقدمها كل من شهدي صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري بمصلحة الجمارك، ومتولي صلاح مدير إدارة المتابعة والتنسيق بالإدارة العامة لشئون المستخلصين بالإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري بمصلحة الجمارك.

أهم ملامح مسودة دليل المستورد

وفي الجلسة الرابعة، يستعرض الدكتور رامي سليمان سنبل مدير إدارة مبادرات التشريعات بمصلحة الجمارك، أهم ملامح مسودة دليل المستورد.

أهم ملامح مسودة دليل المصدر

أما الجلسة الخامسة؛ فتتضمن عرض لأهم ملامح مسودة دليل المصدر، التي يقدمها الدكتور ياسر يسري مدير عام الإدارة العامة لصادر الدخيلة بمصلحة الجمارك.

مناقشات واستطلاع رأي التجار بشأن ورشة العمل

وتنتهي ورشة العمل بالجلسة الختامية التي تتضمن مناقشات واستطلاع رأي الحضور من منتسبي الغرف التجارية.

دعم آليات الشفافية بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجاري

ومن جانبه، أكد أيمن العشري أن هذه الورشة تتضمن تنظم في إطار المساهمة في دعم آليات الشفافية بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجاري، وتستهدف التوضيح والاستفسار عن كل هذه التعاملات وكذلك توضيح منظومة الفاتورة الإلكترونية ومتطلبات التكامل مع منظومة نافذة

تنظيم ورش عمل للمجتمع التجاري المُتعامل مع الجمارك

وقدم رئيس غرفة القاهرة الدعوة لمنتسبي الغرفة لحضور الورشة، التي ستقام في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الغرفة التجارية للقاهرة.

تنظيم سلسلة من الورش لمنتسبي الغرفة خلال الفترة المقبلة

وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة الورش التي ستُنظمها الغرفة لمنتسبيها في الموضوعات كافة مع الجهات المعنية المختلفة خلال المرحلة القادمة.

تشكيل هيئة مكتب الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة للدورة الجديدة 2023-2027

يشار إلى أن الغرفة القاهرة التجارية شكلت هيئة مكتبها للدورة الإنتخابية الجديدة 2023-2027، وفاز أيمن عشري بمنصب الرئيس، وشريف يحيى وسيد النواوي نائبين أول وثانِ، واللواء صلاح العبد أمينًا لصندوق الغرفة، وأشرف خضر أمين صندوق مساعد، وأشرف الشيمي سكرتيرًا عامًا للغرفة، فيما تم إختيار عماد قناوي ممثلًا لغرفة القاهرة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة

أما أعضاء مجلس إدارة الغرفة، فهم طارق السلاب، وخالد حسانين، ومحمد مهران، وأحمد الوسيمي، ومحمد منظور وإيهاب سعيد، ومحمد سامي، وإبراهيم المغربي، وشادي الكومى، وعبد الفتاح المحجوب، وأحمد عبد الحميد، وهاني الرواس، ونجلاء عبد المنعم، وأمير نادر رياض، وأحمد النجار.