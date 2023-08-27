الأحد 27 أغسطس 2023
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اقتصاد

الضرائب تكشف فوائد الربط بين الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة بمصلحة الجمارك

رشا شلباية، فيتو
رشا شلباية، فيتو

قالت رشا شلباية مدير إدارة الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمصلحة الضرائب، إن الربط بين الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة بمصلحة الجمارك تساعد الضرائب على تتبع السلع بداية من دخولها الممولة وهي ما تكمل هدف الفاتورة الإلكترونية واستمرار التحول الرقمي.

فوائد الربط بين الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة بمصلحة الجمارك

وأضافت رشا، خلال كلمتها بورشة العمل بين وزارة المالية والغرفة التجارية بالقاهرة، أن كل التعاملات سواء كانت استيراد أو تصدير يتم إثباتها على منظومة الفاتورة الالكترونية، وهو ما يسهل مراجعة الحسابات والتطور الالكتروني وليس عملية تعقيد كما يراها البعض.

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وأكدت مدير إدارة الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب أرسلت رسائل لكل الممولين أنه يجب التسجيل على الفاتورة الالكترونية لكي تستطيع الاستيراد والتصدير.

ومن جانبه قال أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، إنه في ظل بيئة العمل المتغيرة التي نشهدها سويا سواء على المستوى العالمي أو المحلي ويتطلب الأمر إلى المزيد من التعاون بين الجمارك وشركاؤنا في النجاح والتنمية وهم أعضاء المجتمع التجاري وذلك لضمان استجابة الجمارك لتلك المتغيرات بطريقة فعالة تتوافق مع احتياجات وتوقعات شركاؤنا في المجتمع التجاري.

وأضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عن الشحات الغتوري في ندوة مصلحة الجمارك مع غرفة القاهرة التجارية، أن ذلك يأتي بالتوافق مع رؤية الجمارك استراتيجيتها المستقبلية التي تضع تعزيز الشراكات والتعاون مع شركاء التنمية كأحد المحاور الرئيسية لضمان نجاح برنامج الإصلاح والتطوير التي تنتهجها الجمارك.

وأشار إلى أن التعاون بين الجمارك وقطاع الأعمال يعد عنصرا أساسيا للحوكمة الرشيدة التي تساعد على ضمان استنارة اللوائح  والسياسات والقرارات الجمركية إلى أقصى حد ممكن مما يؤدي إلى قدر أكبر الامتثال الطوعي من قبل المتعاملين مع الجمارك.

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الفاتورة الالكترونية نافذة منظومة نافذة الجمارك الضرائب

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