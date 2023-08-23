فوائد البلح الأصفر، لصحة القلب والجهاز الهضمي

فوائد البلح الأصفر، قد لا يدركها أو حتى يلتفت لها الكثيرون، فعلى الرغم من حب الكثيرين لطعم البلح الأصفر، إلا ان فوائد البلح الأصفر قد تغيب حتى عن عشاقه.

فوائد البلح الأصفر

البلح الأصفر

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد البلح الأصفر، للصحة عديدة ومذهلة، ولابد الحرص على تناول البلح الأصفر بانتظام، حتى يمكن الاستفادة مما يحتوي عليه من مغذيات ومضادات أكسدة قوية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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تقوية العظام

المغنيسيوم ذلك العنصر الأساسي الموجود في البلح الأصفر، يعمل على تكوين العظام وتنميتها، ويؤدي نقص المغنيسيوم إلى زيادة فرصة الإصابة بهشاشة العظام وتناول البلح الأصفر بانتظام، يدعم المغنيسيوم في الجسم، مما يعمل على تقوية العظام.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي البلح الأصفر على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، فتعد الفاكهة واحدة من أكثر الأطعمة المفيدة للوقاية من خطر الإصابة بالسرطان داخل الجسم. وذلك لأن مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها، تحارب الجذور الحرة وتقضي عليها، تلك الجذور الحرة التي تعد السبب الرئيسي لأنواع عديدة من السرطان.

تحسين صحة القلب

يحتوي البلح الأصفر على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو مفيد لصحة القلب، كما أنه يساعد في خفض ضغط الدم.

وتحتوي هذه الفاكهة أيضًا على الصوديوم والألياف. مزيج هذه العناصر الغذائية الثلاثة يدعم تحسين صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

البلح الأصفر وفوائده

كنز من الفيتامينات والمعادن

يعد البلح الأصفر كنز من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فهو يعد مصدرًا للألياف لتنظيم الجهاز الهضمي، والبوتاسيوم لموازنة مستويات السوائل داخل الجسم، والنحاس لتطوير الأنسجة الضامة، والمنجنيز للمساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم. يوفر البلح الأصفر أيضًا فيتامين C لتقوية جهاز المناعة، والحديد لإنتاج بروتين الهيموجلوبين لنقل الأكسجين عبر مجرى الدم، ومضادات الأكسدة لتقليل الالتهاب وحماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة، والمواد المغذية الأخرى، بما في ذلك الزنك وفيتامينات ب والمغنيسيوم.