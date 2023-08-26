فوائد العنب الأحمر، يقلل الكوليسترول ويؤخر الشيخوخة

فوائد العنب الأحمر، للصحة عديدة ومذهلة، وقد لا يتخيلها الكثيرون، وذلك لما يحتوي عليه العنب الأحمر من مغذيات من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، تحمي الجسم من العديد من الأمراض، وتشفيه أيضا منها، ولذلك فتناول العنب الأحمر بانتظام، يفيد الصحة بشكل كبير.

وأكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد العنب الأحمر الصحية، عديدة، ولابد من تناول العنب الأحمر بانتظام، للاستفادة من فوائده الصحية.

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فوائد العنب الأحمر للصحة

العنب الاحمر

واستعرضت الدكتورة تيفني، في السطور التالية، فوائد العنب الأحمر للصحة.

يساعد في خفض ضغط الدم

كوب واحد (151 جرام) من العنب يحتوي على 6% من القيمة اليومية للبوتاسيوم. هذا المعدن ضروري للحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية، عن طريق المساعدة في توسيع الشرايين والأوردة، وقد يساعد أيضًا في إفراز الصوديوم ومنع تضييق الشرايين والأوردة التي قد تؤدي إلى زيادة ضغط الدم.

تقليل نسبة الكوليسترول

تساعد الريسفيراترول – أحد مضادات الأكسدة الموجودة في العنب الحمر – في في الحماية من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم عن طريق تقليل امتصاص الكوليسترول

كذلك يعتبر العنب الاحمر، مصدرًا غنيًا بالنحاس وفيتامين ك. ويعد النحاس معدنًا أساسيًا يشارك في إنتاج الطاقة، في حين أن فيتامين ك ضروري للمساعدة على تجلط الدم وصحة العظام.

غني بالمغذيات

يوفر العنب الأحمر أيضًا كميات جيدة من فيتامينات ب مثل الثيامين والريبوفلافين وB6. هناك حاجة إلى كل من الثيامين والريبوفلافين للنمو والتطور، في حين أن B6 مطلوب بشكل أساسي لاستقلاب البروتين

غني بمضادات الأكسدة

من فوائد العنب الأحمر، أنه غني بالعديد من مضادات الأكسدة القوية، التي تحمي خلايا الجسم من هجوم الجذور الحرة، التي تحاول تدمير مختلف خلايا الجسم.

مكافحة الشيخوخة

تحتوي قشر وبذور العنب الأحمر على مادة الريسفيراترول التي تتحكم في عملية الشيخوخة، ريسفيراترول هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في الحفاظ على صحة الجلد، وتأخير علامات الشيخوخة.

نشاط مضاد للجراثيم

يمتلك العنب الأحمر خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، وبالتالي، فإنها من فوائد العنب الأحمر؛ أنه يحمي الجسم من العديد من الالتهابات، الخصائص المضادة للفيروسات مفيدة أيضًا في مكافحة فيروس شلل الأطفال وفيروس الهربس البسيط.

صحة الجلد

يحتوي العنب الأحمر وبذوره على كميات جيدة من فيتامينات C وA. والتي تساعد على حماية البشرة من التلوث وأضرار السموم وتساعد أيضًا في إصلاح الكولاجين.

اضطرابات الكلى

من فوائد العنب الأحمر؛ أنه يعمل على تقليل حمض اليوريك، مما يحمي من الإصابة بمرض النقرس، وتقليل ضغط عمل الكلى.

مرض الزهايمر

من فوائد ريسفيراترول، وهو أحد المكونات الحيوية في العنب الأحمر، أنه يعالج مرض الزهايمر. العنب الأحمر مفيد أيضًا في مكافحة الأمراض التنكسية العصبية.

العنب الاحمر وفوائده

يحسن البصر

يساعد تناول كمية جيدة من العنب الأحمر على خفض مستويات البروتين الالتهابي وزيادة كمية البروتينات الواقية في شبكية العين. بسبب ارتفاع مستويات مضادات الأكسدة في العنب، فإنه يساعد على مواجهة الإجهاد التأكسدي.