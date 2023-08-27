الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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ابكوا تصحوا

كل دمعة وقفت على أعتاب العين ولم تلامس خدا، صنعت شقًا في جدار الروح، فابكوا تصحوا.. فإن البكاء وسيلة للتحرر والشفاء الداخلي. عندما نتحدث عن البكاء، قد يراودنا الشعور بالضعف أو الحزن، خصوصا بالنسبة للرجال، ولكن في الواقع، البكاء له فوائد عديدة وأثر إيجابي على الصحة النفسية والعاطفية.

 

أولًا، البكاء يعمل على تخفيف التوتر العاطفي والضغوط النفسية. عندما نبكي، نسمح لمشاعرنا بالتعبير والتحرر، مما يقلل من التوتر العقلي والعاطفي الذي نشعر به. فالبكاء يساعد في تحرير المشاعر المكبوتة والقلق والحزن، مما يؤدي إلى شعور بالراحة والتخفيف.

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ثانيًا، البكاء يعزز الشعور بالتواصل والتلاحم الاجتماعي. عندما نبكي في حضور الآخرين، فإننا نفتح أبواب التواصل والتفاهم العاطفي بيننا وبينهم. إن مشاركة الأحزان والدموع تجلب الدعم والتعاطف من الآخرين، وتعزز الروابط العاطفية وتجعلنا نشعر بأننا لسنا وحدنا في تجاربنا الصعبة.

 

ثالثًا، البكاء يساهم في تحسين المزاج والاستقرار العاطفي. عندما نبكي، يتم تحرير هرمونات الإندورفين والأوكسيتوسين في الجسم، وهي المواد الكيميائية التي تعزز الشعور بالسعادة والارتياح العاطفي. بالإضافة إلى ذلك، البكاء يساعد في تخفيف الحزن والألم العاطفي، ويسمح لنا بالتحول من الألم إلى الشفاء.

عبر عن مشاعرك

رابعًا، البكاء يعمل على تحسين صحة الجسم بشكل عام. عندما نبكي، يتم تنشيط الجهاز العصبي الودي، الذي يساهم في تنظيم وظائف الجسم المختلفة مثل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. كما أن البكاء يساهم في تخفيف التوتر العضلي وإطلاق التوترات العالقة في الجسم.

 

في النهاية، يجب أن نفهم أن البكاء ليس علامة على الضعف، بل هو وسيلة قوية للتحرر وتعزيز الصحة العقلية والعاطفية. إذا كنت تشعر بالحاجة إلى البكاء، فلا تكبت مشاعرك ولا تخفيها. اسمح لنفسك بالبكاء والتعبير عن مشاعرك، ستجد أن هناك تحسنًا في حالتك العامة وشعور بالارتياح.

 

لذا، لا تتردد في البكاء. اسمح لنفسك بالتعبير عن مشاعرك بكل حرية ودع الدموع تتدفق. فالبكاء ليس علامة على الضعف، بل هو عمل قوي للشفاء والتحرر الداخلي. كما قيل: ابكوا تصحوا، فعندما نسمح لأنفسنا بالبكاء ونتعامل مع مشاعرنا بصدق، نفتح أبواب الشفاء ونعيد بناء أنفسنا لتصبح أقوى وأكثر استقرارًا.

 

في مملكة العجين

اصغ إلى صمتي.. فالوجع لا يحكي

 

فلنتجاوز الصورة النمطية للبكاء ولنعتبره طريقة طبيعية وصحية للتعبير عن مشاعرنا والتخلص من الضغوط العاطفية. دعونا نقبل البكاء كجزء من حياتنا ونستفيد من فوائده العديدة في تحسين صحتنا العقلية والعاطفية.

الضغوط النفسية الصحة النفسية الصحة العقلية الشعور بالسعادة البكاء الكاتب الصحفي محمود الغول فيتو بوابة فيتو

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