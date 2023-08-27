محافظ شمال سيناء يخفض درجات القبول لفصول الخدمات والتعليم الخاص ومدارس التعليم الفني

صدق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت على تخفيض درجات القبول لفصول الخدمات، والتعليم الخاص، ولمدارس التعليم الفني.



وأعرب حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء عن شكره وتقديره لللواء الدكتور محافظ شمال سيناء لتصديقه على تخفيض درجات القبول لفصول الخدمات والتعليم الخاص والمدارس التعليم الفني.





الثانوية العامة نظام الخدمات : نزول الدرجات من (190 درجة إلى 180 )

Advertisements

التعليم الخاص : نزول الدرجات من (170 درجة إلى 165 )

التعليم الفني كالآتي:

مدرسة الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات نزول الدرجات من (180 درجة إلى 175 )

مدرسة الصناعية المعمارية نزول الدرجات من (170 درجة إلى 165 )



مدرسة الشيخ زويد الصناعية نزول الدرجات من ( 180 درجة الي 175 )



مدرسة بئر العبد الصناعية نزول الدرجات من ( 180 درجة الي 175 )



مدرسة الشهيد محمود حسن الصناعية نزول الدرجات من ( 180 درجة إلي 175 )



مدرسة الشهيد إبراهيم محمد ابراهيم التجارية بنين نزول الدرجات من ( 160 درجة إلي 155 )



مدرسة بئر العبد التجارية المشتركة نزول الدرجات من ( 160 درجة الي 155 )



مدرسة اللواء هشام شاهين التجارية بنات نزول الدرجات من ( 190 درجة الي 183 )