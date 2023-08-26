احنا معاك، مبادرة لتجار سيناء تهدف للتكاتف الاجتماعي وتخفيض الأسعار

أطلق عدد من تجار محافظة شمال سيناء مبادرة تحت عنوان “احنا معاك” تهدف إلى التكاتف والتعاون الاجتماعي بين أبناء سيناء.



ولاقت المبادرة استحسان كافة أطياف المجتمع السيناوي وسط مطالبات بتكرار هذه المبادرات لمساعدة المواطن البسيط في تخفيض الأسعار.



وأكد فيصل أبو هاشم أحد سكان مدينة العريش أن المبادرة انطلقت كفكرة للتعاون بين أبناء سيناء خاصة في ظل غلاء المعيشة وبداية دخول موسم المدارس وما تعانيه الأسرة المصرية من أعباء.

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وانضم إلى المبادرة العديد من أطياف المجتمع السيناوي والداعمين للخير ومنهم من قام بدعم بيع اللحوم بسعر 200 جنيه وتحمل باقي المبلغ ومنهم من قام بتخفيض أسعار المخبوزات لمدة ثلاث أيام بنسبة تصل إلى 25% ومنهم من قام بتحديد الخميس والجمعة من كل أسبوع البيع بتخفيض 25%.



كما قامت إحدى الجمعيات بتخصيص خط إنتاج لملابس وشنط المدارس للبيع بأسعار تنافس السوق دعمًا للمبادرة.