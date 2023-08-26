محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء جمعية روافد الخير لرعاية المسنين بالعريش

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أعضاء جمعية روافد الخير بالعريش لرعاية المسنين، في مكتبه بديوان عام المحافظة، في حضور المهندس شرف السيد خلف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ليلي مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة سابقًا.



وأكد المحافظ علي الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في شمال سيناء، مشيرًا إلى أن جمعية روافد الخير بالعريش من الجمعيات ذات السمعة الحسنة، حيث تقوم بأعمال خيرية كبيرة موجهًا الشكر لها علي المجهود المبذول.

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وأضاف المهندس شرف السيد خلف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن جمعية روافد الخير لرعاية المسنين تقوم بكل ما يعمل على اثراء حياة المسن وتقديم الخدمات التي يحتاجها اليه، والتي تخفف عنه معاناة الشيخوخة بما يساهم في اضفاء البسمة علي حياته والفرحة علي وجوده.



وأضاف خلف، أن من بين أنشطة الجمعية انشاء بيت العيلة للحفاظ علي الترابط الاجتماعي بين أعضاء الجمعية، بجانب تنفيذ رحلات ترفيهية لأعضاء الجمعية لمختلف محافظات الجمهورية، وإقامة المخيم الصيفي علي شاطئ البحر بالعريش لخدمة أعضاء الجمعية.



أشار خلف إلي أن الجمعية تقوم بتنفيذ أنشطة ترفيهية وترويحية للمسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة والأيتام من خلال أقامه أيام ترفيهية لهم وتوزيع الهدايا والجوائز عليهم.