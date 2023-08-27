الأحد 27 أغسطس 2023
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حوادث

التقرير الطبي لطفلين لقيا مصرعهما في أطفيح

غرق طفلين، فيتو
غرق طفلين، فيتو

كشف التقرير الطبي الخاص لطفل وشقيقته غرقا في نهر النيل بقرية القبابات بـ منطقة أطفيح، أنه فارق الحياة نتيجة “إسفكسيا الغرق”، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثث.

كانت البداية بتعرض طفل وشقيقته للغرق في نهر النيل بقرية القبابات في أطفيح، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفلين في نهر النيل بقرية القبابات في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن طفلا وشقيقته تعرضا للغرق، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق إسكندرية الصحراوى

وفي سياق آخر، لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة على طريق إسكندرية الصحراوي  وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص تبين انقلاب سيارة على الطريق ومصرع شخص وإصابة 2 آخرين وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي وقام رجال المرور برفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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أطفيح من الجيزة غرفة النجدة بمديرية امن الجيزة حادث انقلاب سيارة على طريق إسكندرية الصحراوى

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