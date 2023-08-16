السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بسرقة سيارة بالإكراه في أطفيح

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم «ر.م.ض»، بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة سرقة سيارة مالك محمد رضا، والتعدي عليه بسلاح أبيض في دائرة قسم شرطة أطفيح.

معاقبة المتهم بسرقة سيارة في أطفيح

وجاء في أمر الإحالة القضية رقم 19852 لسنة 2021 أن المتهم قام بسرقة سيارة المجني عليه تحت تهديد السلاح، كما ارتبطت تلك الجناية بنفس ذات الزمان والمكان، بإحراز المتهم لسلاح أبيض دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت البداية، عندما تلقى قسم شرطة أطفيح بلاغا من أحد الأشخاص بسرقة سيارته في الطريق العام والتعدي عليه بسلاح أبيض، وتم تحرير محضر بالواقعة بعد تقنين الإجراءات والتحريات وإعداد الأكمنة تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها المتقدم.

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عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات أنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.