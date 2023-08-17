الضرائب: تنظيم ندوات دعم وتوعية أون لاين مجانا يوميا

أكد " الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على تنفيذ توجيهات وزير المالية بالتواصل المستمر والفعال مع كافة الممولين ومع مختلف الغرف التجارية والاتحادات الصناعية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والنقابات المهنية، فيجري تنفيذ ندوات دعم وتوعية لمصلحة الضرائب المصرية أون لاين مجانا يوميا.

ندوات دعم وتوعية لمصلحة الضرائب المصرية أون لاين مجانا يوميا

وأشار إلى أن ذلك يأتي لتقديم التوعية اللازمة ولمساعدتها، وتقديم الدعم الفني اللازم لتيسير التعامل مع المنظومات الضريبية المختلفة مثل ( منظومة الفاتورة الإلكترونية – منظومة الايصال الإلكتروني - التجارة الإلكترونية – منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات – منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة )، من خلال ندوات التوعية المجانية الأون لاين التي يتم تنظيمها يوميا من خلال وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

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وألمح أنه يتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وأيضا على الموقع الإلكتروني للمصلحة، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تقوم أيضا بتنظيم سلسلة ندوات وورش عمل مجانية بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، مؤكدا أنه يحاضر في هذه الندوات فريق متخصص وعلى درجة عالية من الكفاءة للشرح والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول المنظومات الضريبية المختلفة.



وقال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن المصلحة تبذل كل الجهد من أجل تقديم التوعية الضريبية الصحيحة للممولين وتقديم المساعدة والدعم الفني، وخاصة مع تطبيق المنظومات الإلكترونية المختلفة؛ وذلك تيسيرا على الممولين، وضمانا للتطبيق الصحيح للقانون، مضيفا أن مصلحة الضرائب ترحب بكافة الدعوات للتنسيق مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والضريبي لعقد ندوات توعية ضريبية بالحضور الفعلي.

وأشار " الدكتور فايز الضباعني " أن مصلحة الضرائب المصرية اهتمت كثيرًا بأن يكون لها تواجد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتوصيل المعلومات الضريبية الصحيحة بمختلف الوسائل للممولين خاصة مع انتشار المنصات الرقمية، وانتشار التعامل معها، فقامت المصلحة بإنشاء صفحات رسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، وتويتر، وانستجرام، ولينكد إن، والتليجرام، ومازالت حريصة على إنشاء صفحات رسمية لها في أي مواقع أخرى على الإنترنت يتم استحداثها، لافتا إلى أن ذلك يأتي من حرص المصلحة على التواصل الفعال والحالي مع كافة أطراف المجتمع الضريبي والمدني.

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.