وزارة الشباب والرياضة تنظم أكبر تجمع شبابي بالنوبة

تقوم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، بتنظيم أكبر تجمع شبابي بمراكز شباب النوبة.

تُقام فعاليات مهرجان شباب النوبة الأول تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ويتضمن المهرجان فعاليات في كرة قدم خماسي، الكاراتيه، كرة السلة، وتنس طاولة، وأنشطة كشفية وحفلات سمر، وندوات تثقيفية وتوعوية لشباب النوبة.

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أكد وزير الشباب والرياضة أن إحدى استراتيجيات الدولة، استهداف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات الحدودية، مشيرًا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصة في المحافظات الحدودية، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف البرامج والأنشطة بالمحافظات الحدودية في كل المجالات، وفق رؤية واستراتيجية واضحة تتضمن تنفيذ برامج تنموية متعددة على أرضها ولخدمة أهلها خاصة الشباب.

وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يفتتحان فرع البنك الأهلي بمركز التنمية الشبابية بلبيس

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، افتتاح فرع البنك بمركز التنمية الشبابية بلبيس (مركز شباب بلبيس سابقًا)، والذي يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري، والذي يتضمن افتتاح عددًا من أفرع البنك بمراكز الشباب المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

حضر الافتتاح لفيف من البنك الأهلي المصري، ووزارة الشباب والرياضة وقيادات الوزارة، وبالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية بمحافظة الشرقية.

أكد الدكتور أشرف صبحي، أن افتتاح فروع البنوك من أجل العمل علي إيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر للمراكز، والتوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات للأعضاء والرواد، وجذب الشباب والأسر إلى مراكز الشباب، إضافة إلى توفير فرص عمل من هذه المشروعات، والمساعدة في رفع العبء عن كاهل الدولة ومساعدة الوزارة في تقديم الدعم لباقي مراكز الشباب والأندية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي دعم القيادة السياسية للعمل التكاملي المشترك وتعميق عملية الشمول المالي والتطوير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجهات المختلفة؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات والمساعدة على تطوير الخدمات المقدمة من أجل أبناء الوطن.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن من ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي عبر توفير الخدمات الشبابية والرياضية عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية والشبابية، وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، ولتوسع في مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية.

وقام الوزير والمحافظ والسادة الحضور بجولة تفقدية داخل الفرع والوقوف علي آخر التجهيزات لاستقبال السادة الزائرين وتقديم أفضل الخدمات لمرتادي مركز شباب بلبيس ورواد المنطقة بالكامل.

وتبلغ قيمة حق الانتفاع سنويًا ما يزيد عن مليون و١٥٠ ألف جنيه، بزيادة سنوية تراكمية في عقد مدته ٢٥ عامًا، بإجمالي قيمة حق انتفاع ما يزيد عن ١١٣ مليون جنيه خلال مدة التعاقد.