الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

وزارة الشباب والرياضة تنظم أكبر تجمع شبابي بالنوبة

وزارة الرياضة تنظم
وزارة الرياضة تنظم أكبر تجمع شبابي بمراكز شباب النوبة

تقوم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، بتنظيم أكبر تجمع شبابي بمراكز شباب النوبة.

تُقام فعاليات مهرجان شباب النوبة الأول تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ويتضمن المهرجان فعاليات في كرة قدم خماسي، الكاراتيه، كرة السلة، وتنس طاولة، وأنشطة كشفية وحفلات سمر، وندوات تثقيفية وتوعوية لشباب النوبة.

Advertisements

أكد وزير الشباب والرياضة أن إحدى استراتيجيات الدولة، استهداف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات الحدودية، مشيرًا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصة في المحافظات الحدودية، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف البرامج والأنشطة بالمحافظات الحدودية في كل المجالات، وفق رؤية واستراتيجية واضحة تتضمن تنفيذ برامج تنموية متعددة على أرضها ولخدمة أهلها خاصة الشباب.

وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يفتتحان فرع البنك الأهلي بمركز التنمية الشبابية بلبيس

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، افتتاح فرع البنك بمركز التنمية الشبابية بلبيس (مركز شباب بلبيس سابقًا)، والذي يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري، والذي يتضمن افتتاح عددًا من أفرع البنك بمراكز الشباب المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

حضر الافتتاح لفيف من البنك الأهلي المصري، ووزارة الشباب والرياضة وقيادات الوزارة، وبالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية بمحافظة الشرقية.

أكد الدكتور أشرف صبحي، أن افتتاح فروع البنوك من أجل العمل علي إيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر للمراكز، والتوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات للأعضاء والرواد، وجذب الشباب والأسر إلى مراكز الشباب، إضافة إلى توفير فرص عمل من هذه المشروعات، والمساعدة في رفع العبء عن كاهل الدولة ومساعدة الوزارة في تقديم الدعم لباقي مراكز الشباب والأندية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي دعم القيادة السياسية للعمل التكاملي المشترك وتعميق عملية الشمول المالي والتطوير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجهات المختلفة؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات والمساعدة على تطوير الخدمات المقدمة من أجل أبناء الوطن.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن من ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي عبر توفير الخدمات الشبابية والرياضية عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية والشبابية، وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، ولتوسع في مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية.

وقام الوزير والمحافظ والسادة الحضور بجولة تفقدية داخل الفرع والوقوف علي آخر التجهيزات لاستقبال السادة الزائرين وتقديم أفضل الخدمات لمرتادي مركز شباب بلبيس ورواد المنطقة بالكامل.

وتبلغ قيمة حق الانتفاع سنويًا ما يزيد عن مليون و١٥٠ ألف جنيه، بزيادة سنوية تراكمية في عقد مدته ٢٥ عامًا، بإجمالي قيمة حق انتفاع ما يزيد عن ١١٣ مليون جنيه خلال مدة التعاقد.

وزارة العمل: تدريب الشباب على مهن التسويق الإلكترونى و"المالتى ميديا" بالإسكندرية

الشباب والرياضة تستقبل منتخب سيدات الطائرة بعد فضية أفريقيا والتأهل لكأس العالم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزارة الشباب والرياضة مراكز شباب النوبة شباب النوبة الشباب والرياضة أشرف صبحي مراكز الشباب

مواد متعلقة

وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يفتتحان فرع البنك الأهلي بمركز التنمية الشبابية بلبيس

وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة البدلات الخاصة بلاعبي المصارعة بمعسكر المجر

أزمة عنيفة تضرب معسكر منتخب مصر للمصارعة بالمجر واللاعبون يستغيثون بوزير الرياضة

الرياضة تستجيب لـ فيتو وتنهي أزمة حجز تذاكر العودة لبعثة يد الزمالك من السعودية

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يكشف حجم ثروته مقارنة بأموال محمد صلاح

تقارير: زوجة ستيف هارفي تخونه مع حارسه الشخصي والطباخ

صفحة ليفربول تثير الجدل بشأن اقتراب محمد صلاح من اتحاد جدة

مقطع فيديو يشعل التكهنات حول وفاة قائد فاجنر

تصوير فيلم "شمس الزناتي.. البداية" في السعودية

أوسوريو يتمسك باستمرار أحمد زكي مع الزمالك

مواطن ليبي يرخص دبابة، حقيقة الصورة المتداولة على مواقع التواصل في بلد المختار

الأهلي، كواليس مكالمة مارسيل كولر وفيتوريا

Advertisements

منوعات

المزيد

ذوبان الجليد في إيطاليا يهدد بكارثة بيئية

توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

الفئران تغزو العاصمة الإيطالية وقرار حكومي للتخلص منها

ترامب يحصد 7.5 مليون دولار لحملته من "صورته الجنائية"

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: دور علماء الأمة تبليغ الناس صحيح الدين وبيان الحكم الشرعي

تفسير حلم شيب الشعر في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وخيانة الزوج

ما حكم إلقاء السلام عند دخول المسجد وما حكم الرد عليه؟.. لجنة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية