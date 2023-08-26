السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

الشباب والرياضة تستقبل منتخب سيدات الطائرة بعد فضية أفريقيا والتأهل لكأس العالم

الشباب والرياضة تستقبل
الشباب والرياضة تستقبل منتخب سيدات الطائرة، فيتو

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الحافز والتكريم، لاستقبال منتخب مصر للطائرة سيدات، بعد الحصول علي فضية أمم أفريقيا والصعود إلى كأس العالم 2025.

رسالة وزير الشباب والرياضة إلى لاعبات منتخب الطائرة بعد فضية أمم أفريقيا

وأكد وزير الشباب والرياضة في رسالة نقلها الغريب: "مبروك تأهلكم لكأس العالم والحصول علي فضية أمم أفريقيا، وذلك يعكس أداءكم القوي والتفوق خلال منافسات البطولة، وأديتم ما عليكم ونتنظر منكم الكثير خلال المنافسات القادمة".

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الشباب والرياضة تستقبل منتخب سيدات الطائرة بعد فضية أفريقيا والتأهل لكأس العالم، فيتو 

كما أكد وزير الشباب والرياضة في رسالته، أن دعم القيادة السياسية وتقديم كل سبل الدعم لأبنائها من الرياضيين، من أجل ارتقاء مستواهم والفوز بميدالية أولمبية، سببًا رئيسيًا في الإنجازات المتتالية لأبطالنا في مختلف اللعبات علي كافة المستويات والاصعدة القارية والعالمية.

من ناحية أخرى، شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، بطولة التجديف، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

وحضر منافسات بطولة التجديف كل من الدكتور وليد الرفاعي، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مرسي مطروح، أحمد عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية.

وزير الشباب والرياضة يشهد فعاليات بطولة التجديف ضمن مهرجان العلمين، فيتو 

وتقام البطولة خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، وبمشاركة ما يزيد على 100 متسابق ومتسابقة من مختلف دول العالم.

وزير الشباب والرياضة يشهد فعاليات بطولة التجديف ضمن مهرجان العلمين، فيتو 

فعاليات رياضية في مهرجان العلمين

وأشار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الى اقامة البطولة والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" حيث يتم قامت خلاله وزارة الشباب والرياضة بإقامة العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية في مدينة العلمين، والذي يؤكد للعالم أجمع على قدرة الدولة المصرية على إقامة واستضافة مختلف البطولات الدولية والقارية والذي ظهر جليا خلال الفترة الماضية.

وأضاف وزير الرياضة أن مهرجان العلمين يشهد خلال مدة إقامته استضافة ما يزيد على 12 بطولة وفعالية قامت وزارة الشباب والرياضة بتنظيمهم والإشراف عليهم بالتعاون مع الاتحادات المختلفة.

 

وزير الشباب والرياضة يشهد فعاليات بطولة التجديف ضمن مهرجان العلمين، فيتو 

كما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، الجولة العالمية لبطولة كرة الطائرة الشاطئية  العلمين 2023، والمؤهلة للجولة النهائية لبطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية في نوفمبر 2023 بقطر، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

وزير الشباب والرياضة يشهد فعاليات بطولة التجديف ضمن مهرجان العلمين (صور)

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وزير الشباب والرياضة يشهد فعاليات بطولة التجديف ضمن مهرجان العلمين (صور)

أشرف صبحي يشهد الجولة العالمية لبطولة كرة الطائرة الشاطئية ضمن مهرجان العلمين

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