الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

كرة السلة، موعد مباراة مصر ومونتينجرو في كأس العالم

منتخب كرة السلة،
منتخب كرة السلة، فيتو

كرة السلة، يخوض المنتخب الأول لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام منتخب مونتينجرو، في الجولة الثانية من دور المجموعات، لبطولة كأس العالم المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين الفلبين واليابان وإندونسيا، وتستمر حتى يوم 10 سبتمبر المقبل.

 

موعد مباراة مصر ومونتينجرو

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ومونتينجرو في الـ11:45 دقيقة بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب خسر مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب ليتوانيا.

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تصريحات مدرب المنتخب

أكد وائل بدر المدرب العام لمنتخب كرة السلة، أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة أمام ليتوانيا، في افتتاح بطولة كأس العالم.

وأضاف “بدر”، نجحنا في العودة من فارق نقاط كبير ولكن فارق الخبرات والفروق الفردية كان لصالح لاعبي منتخب ليتوانيا.

وتابع: "مازالت أمامنا مباراتين في دور المجموعات أمام الجبل الأسود والمكسيك، وأعتقد اننا قادرون على تحقيق الفوز في المواجهتين وحسم تذكرة التأهل للدور الثاني.

منتخب السلة يختتم استعداداته لمواجهة مونتينجرو

ويختتم المنتخب الوطني لكرة السلة استعداداته اليوم لمواجهة منتخب مونتينجرو في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

8 مواجهات في افتتاح كأس العالم

وانطلقت أمس الجمعة مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة السلة، والمقرر إقامته خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر المقبل بتنظيم مشترك بين الفلبين واليابان وإندونيسيا.

 

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر 3 مباريات في الدور الأول (دور المجموعات)، موعدهم كالتالي:

الجمعة 25 أغسطس | مصر × ليتوانيا - انتهت بفوز منتخب ليتوانيا

الأحد 27 أغسطس | مصر × مونتينجرو 11:45 صباحا

الثلاثاء 29 أغسطس | مصر × المكسيك - 11:45 صباحا

 

قائمة منتخب كرة السلة

أعلن الجهاز الفني لمنتخب كرة السلة بقيادة الكندي روي رانا، قائمة تضم 12 لاعبا، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم في الفلبين واليابان وإندونيسيا بمشاركة 32 منتخبا في الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري.

وضمت قائمة اللاعبين كل من:

آدم موسى 

كريم حاتم

ايهاب امين

يوسف شوشة

عمرو الجندي

عمر هشام

عمرو زهران

باتريك جاردنر

عمر طارق

خالد عبد الناصر

عاصم مرعي

أنس أسامة

وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بصحبة المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم ممثلًا عن قارة أفريقيا بصحبة كل من أنجولا وجنوب السودان والرأس الأخضر وكوت ديفوار.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة السلة للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، بعد احتلال المركز الثاني في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

مشوار منتخب مصر

وخسر المنتخب الوطني الأول لـ كرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، أمام منتخب جنوب السودان بنتيجة (97-77) في الجولة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحقق منتخب مصر لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، الفوز على منتخب تونس بنتيجة (71-67)، في الجولة الأولى من المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام منتخب الكاميرون

 

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كرة السلة، منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة مونتينجرو في كأس العالم

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