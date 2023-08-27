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عقارات

أسعار الحديد اليوم 27 / 8 / 2023

أسعار الحديد، فيتو
أسعار الحديد، فيتو

أسعار الحديد اليوم، تقوم فيتو بنشر أسعار الحديد حيث يهتم الكثير بمعرفة الأسعار يوميًّا كما نهتم بنشر أسعار مواد البناء بالسوق المصري بجانب كافة السلع وباقي القطاعات الأخرى.

 

وقررت شركات حديد عز والسويس للصلب والجارحي للصلب تثبيت أسعار الحديد خلال شهر أغسطس.

أسعار الحديد، فيتو

وتتفاوت أسعار الحديد اليوم من منطقة لأخرى، بحسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وبحسب الشركات المصنِّعة والأسعار المعلنة تسليم أرض مصنع، كما تشهد فروقًا سعرية كبيرة وغير منضبطة لدى بعض التجار والموزعين.

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متوسط سعر الحديد

حديد عز 32135 جنيهًا.

حديد بشاي 29000 جنيه.

حديد المراكبي 28500 جنيه.

السويس للصلب 32050  جنيهًا.

حديد المصريين 32050 جنيهًا.

حديد الجيوشي 23350 جنيهًا.

السويس للصلب 32050  جنيهًا.

حديد المصريين 32050 جنيهًا.

حديد الجيوشي 23350 جنيهًا.

كما يشهد سوق مواد البناء تذبذبًا ملحوظًا في حجم الطلب بالسوق، وسط هدوء حركة البناء والتشييد.

تعد صناعة  الحديد والصلب من أقدم الصناعات في مصر، وهذا لأنها من الصناعات الإستراتيجية في سوق مواد البناء، وتتميز صناعة الحديد والصلب بأهمية اقتصادية لما لها من تأثير مباشر في التنمية الصناعية، وتدخل فى العديد من القطاعات مثل العقارات والصناعات الهندسية والمعدنية.

 

بداية صناعة الحديد والصلب 

وبدأت هذه الصناعة في مصر في الأربعينات من خلال عدد من الشركات الخاصة بهدف استغلال الخردة من مخلفات الحرب العالمية الثانية من خلال صهرها بأفران تعمل بالوقود السائل ثم صبها يدويا في قوالب ودرفلتها إلى حديد تسليح وكان يتم ذلك في “الشركات التالية ” الدلتا والأهلية والنحاس"

 

وشهدت الأفران تطويرا متلاحقا، وفي نهاية الخمسينات أُنشئ بحلوان أول مصنع متكامل باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية، وفي بداية الثمانينات أسست شركة أخرى بالدخيلة بالإسكندرية بالتعاون مع اليابان  والاعتماد على تكنولوجيا جديدة لإنتاج الصلب من نوعيات عالية الجودة من خامات الحديد الاستخراجية المستوردة وباستخدام الغاز الطبيعي ( بدلا من الفحم ) وتحويلها إلى حديد أسفنجي، ولقد  اتجه العديد من المستثمرين إلى اقتحام صناعة الصلب بدأ من مشروعات الدرفلة باستخدام عروق مستوردة ثم التطور بإضافة وحدات صهر وشركات لإنتاج العروق وإنتاج ودرفلة المسطحات سواء للسوق المحلي أو للتصدير.

 

3 أنواع لشركات حديد التسليح 

1- شركات متكاملة وتنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي  وأبرزها  شركة عز الدخيلة بالإسكندرية التي تعتمد على خامات مستوردة ذات مواصفات عالية وتنتج كافة أشكال ومواصفات حديد التسليح.

2 - شركات نصف متكاملة وتنتج المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الأسفنجي وهذه الشركات تعتمد على ما يتاح من خردة صلب محلية واستيراد خردة الصلب حديد إسفنجي من الخارج. 

3 - مصانع الدرفلة والتي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلي أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح.

 

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اسعار الحديد اليوم أسعار مواد البناء بالسوق المصري اسعار مواد البناء

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