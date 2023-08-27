ليبرمان: نيتنياهو سبب انهيار إسرائيل اقتصاديا وأمنيا

نتنياهو، انتقد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان أمس، رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، بدعوى أنه تسبب في انهيار بلاده أمنيا واقتصاديا.



وهاجم "ليبرمان"، نتنياهو، معتبرا أنه يشكل تهديدا واضحا على إسرائيل لحساب مصالحه الشخصية، وفقا لما نقلته ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء أمس السبت.

الحكومة الإسرائيلية المقبلة

ودعا أفيجدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أن تكون الحكومة الإسرائيلية المقبلة دون وجود شخص بنيامين نتنياهو نفسه، لكونه يغلّب مصالحه الشخصية على حساب دولة إسرائيل، بحسب قوله.

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وأوضحت الصحيفة أن تصريحات ليبرمان جاءت خلال ندوة عُقدت في مدينة بئر السبع، جنوبي إسرائيل، أشار من خلالها إلى أن إسرائيل تنهار اقتصاديا وأمنيا، كما أنها تعاني من نقص في الجنود على صعيد الخدمة المدنية والعسكرية.



ويشار إلى أنه في الثالث عشر من الشهر الجاري، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ليبرمان، تعليقا على ما قاله الجنرال تومير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، من أن كفاءة جيش بلاده لن تعود كما كانت، بل تشهد ضررا بمرور الوقت، وأن مثل هذه التصريحات صافرة إنذار حقيقية في بلاده.

قلب الطاولة

وأكد أفيجدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أن "ما لحق من أضرار حقيقية لسلاح الجو الإسرائيلي من قبل قوات الاحتياط هو علامة خطر ربما لم تحدث من قبل"، مناديا بوزير الدفاع ورئيس الأركان في بلاده بقلب "الطاولة"، على حد وصفه، ودون توضيح.

وجاءت تعليقات ليبرمان بعدما حذر الجنرال تومير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، من أن كفاءة جيش بلاده لن تعود كما كانت، بل تشهد ضررا بمرور الوقت، بحسب تعبيره.

وأكد الجنرال الإسرائيلي أن "تلك الكفاءة لن تعود إلى سالف عهدها، على خلفية احتجاج ضباط الاحتياط، والذي يأتي نتيجة لاعتراضهم على التعديلات القضائية التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو، تمريرها".

ويذكر أن إسرائيل تشهد سلسلة من الاحتجاجات المستمرة، منذ 30 أسبوعا، في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ"الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".

حالة ارتباك غير مسبوقة في إسرائيل

وتعاني إسرائيل منذ تولي الحكومة اليمينية المتطرفة مقاليد الحكم في نهاية ديسمبر الماضي حالة اضطرابات واحتجاجات غير مسبوقة علي مدار 32 أسبوعا عقب إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية الجديد الذي يحد من الإشراف القضائي علي الحكومة فضلا عن وصول الأزمات إلى صفوف جيش الاحتلال وامتناع الضباط عن أداء المهام العسكرية وهو الأمر الذي يثير مخاوف القيادات الأمنية.

وتوصف الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها الأكثر تطرفا ويمينية في إسرائيل، وذلك في ظل القرارات المتتالية ببناء مستوطنات في الضفة الغربية وشن عمليات عسكرية على المخيمات الفلسطينية والإعلان عن مخططات لضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، وهو الأمر الذي يثير غضب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

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