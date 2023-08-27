الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

التنظيم والإدارة يواصل اختبارات المتقدمين لوظيفة معلم فصل

مركز تقييم القدرات
مركز تقييم القدرات والمسابقات، فيتو

انتهى مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أمس السبت من اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الوادي الجديد.
ومن المقرر أن تبدأ اختبارات محافظة البحيرة اليوم الأحد الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣، وتستمر حتى الخميس الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٣. 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التأكيد على أنه لن يُسمح بالدخول للمتأخرين عن موعدهم، كما لا يوجد أيام لمن يتخلف عن الحضور في المواعيد المحددة.

Advertisements

موقع بوابة الوظائف الحكومية 

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  قام بالإعلان عن المسابقة في ٩ فبراير ٢٠٢٣، وفتح باب التقديم إلكترونيًّا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من ٢٣ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢٣.

ويجرى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الاختبار في الفترة من أول أغسطس إلى 21 أكتوبر بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة معلم فصل

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور؛ أولها الكفايات السلوكية، وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني الكفايات اللغوية، وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع الكفايات التربوية وتشمل التدريس الفعال الإدارة والإشراف وتم إعدادها من أساتذة وخبراء متخصصين.

والمحور الخامس الكفايات الشخصية وتشمل المواد التي يقوم بتدريسها وطرق ومناهج التدريس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التربية والتعليم والتعليم الفني الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الوظائف الحكومية بوابة الوظائف الحكومية محافظة الوادى الجديد مركز تقييم القدرات والمسابقات موقع بوابة الوظائف الحكومية وظيفة معلم مساعد

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة يواصل اختبارات المتقدمين لوظيفة معلم فصل بهذه المحافظة

ترقيات الموظفين 2023، التنظيم والإدارة يطلق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن أحقية الترقيات، وأبرز المحرومين

التنظيم والإدارة يصدر قرارا بترقيات الموظفين، تعرف على المستحقين

التنظيم والإدارة يجري اختبارات للمتقدمين لوظيفة معلم فصل بالقليوبية

الأكثر قراءة

إطلاق سراح قاتل أسامة بن لادن

خوفا من المعارضة، فرض حظر التجوال وقطع خدمات الإنترنت بالجابون

تحرش ومواد مخدرة، تطورات خطيرة في قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن

تعرف على الحالات التي يجوز فيها طرد المستأجر بقانوني الإيجار القديم والجديد

صدمة ريهام عبد الغفور بعد استبعادها من تكريمات مهرجان الدراما

العثور على بقايا الديناصور الأكثر فتكا، انقرضت منذ 66 مليون عام

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأحد

التفاصيل الكاملة لتنظيم الولاية على مال القصر بمشروع قانون الأحوال الشخصية

Advertisements

منوعات

المزيد

تحرش ومواد مخدرة، تطورات خطيرة في قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن

زحل يتقابل مع الشمس صباح اليوم

لاعبات منتخب إنجلترا بعد واقعة قبلة رئيس الاتحاد الإسباني: "نرفض التحرش"

ظهور جديد لنوع نادر من الأسماك على شواطئ أستراليا لأول مرة منذ 25 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 26-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 26-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 27 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية