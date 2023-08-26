السبت 26 أغسطس 2023
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أخبار مصر

اليوم، إجراء الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم فصل بهذه المحافظة

مركز تقييم القدرات
مركز تقييم القدرات والمسابقات، فيتو

يواصل مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم السبت استكمال الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة معلم فصل بوزارة التربية والتعليم الفني.

 

الاختبارات الإلكترونية

ومن المقرر أن يتم إجراء الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم فصل بمحافظة الوادي الجديد لمدة يوم واحد.

 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تأكيد أنهُ لن يُسمح بالدخول للمتأخرين عن موعدهم، كما لا توجد أيام لمن يتخلف عن الحضور.

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موقع بوابة الوظائف الحكومية 

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  قام بالإعلان عن المسابقة في ٩ فبراير ٢٠٢٣، وفتح باب التقديم إلكترونيًّا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من ٢٣ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢٣.

ويجرى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الاختبار في الفترة من أول أغسطس إلى 21 أكتوبر بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور؛ أولها الكفايات السلوكية، وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

 

والمحور الثاني الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

 

والمحور الثالث الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

 

والمحور الرابع الكفايات التربوية وتشمل التدريس الفعال الإدارة والإشراف وتم إعدادها من أساتذة وخبراء متخصصين.

 

والمحور الخامس الكفايات الشخصية وتشمل المواد التي يقوم بتدريسها وطرق ومناهج التدريس.

 

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الاختبارات الالكترونية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المركزي للتنظيم والادارة بوابة الوظائف الحكومية محافظة الوادى الجديد مركز تقييم القدرات والمسابقات وزارة التربية والتعليم الفني

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