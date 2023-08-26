ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباريات اليوم

ترتيب الدوري الانجليزي، ارتقى وست هام يونايتد لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك عقب فوزه على مضيفه برايتون 3-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وست هام يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

ورفع وست هام رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول، بفارق الأهداف عن توتنهام وآرسنال على الترتيب.

ويتصدر وست هام الترتيب مؤقتًا في انتظار ما ستسفر عنه مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد غدًا الأحد، ضمن الجولة ذاتها.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وتختتم مباريات الجولة الثالثة غدا بمواجهات شيفيلد يونايتد ضد مانشستر سيتي، وبرينلي ضد أستون فيلا، ونيوكاسل ضد ليفربول.

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مانشستر يونايتد يهزم نوتنجهام فورست

وعلي صعيد متصل واصل مانشستر يونايتد نتائجه الجيدة على أرضه في البريميرليج، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى انتصار 3-2 على نوتنجهام فورست، مساء السبت، على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح نوتنجهام التسجيل عبر تايو أونيي في الدقيقة الثانية، وعزز تقدمه سريعًا بالهدف الثاني عبر ويلي بولي في الدقيقة الرابعة.

ونجح يونايتد في تقليص الفارق عبر كريستيان إريكسن في الدقيقة 17، وعدل كاسيميرو النتيجة في الدقيقة 52، قبل أن يسجل برونو فيرنانديز هدف الانتصار من علامة الجزاء في الدقيقة 76.

وبحسب أرقام "أوبتا"، حقق مانشستر يونايتد 13 انتصارا في البريميرليج، بعد التأخر بهدفين أو أكثر، أكثر من أي فريق آخر طوال تاريخ المسابقة.

وحافظ مانشستر يونايتد على سجله المميز على ملعبه، بعدم تلقي الهزيمة في أولد ترافورد في آخر 20 مباراة خاضها، مسجلًا 39 هدفًا، واستقبل 10 أهداف، وخرج بشباك نظيفة في 12 مباراة، بحسب "سكواكا".

فولهام يتعادل مع أرسنال

وفرض فولهام التعادل مع مضيفه آرسنال وحرمه من تصدر الترتيب مؤقتا، بتعادلهما 2-2 مساء السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقدم فولهام في الدقيقة الأولى عبر أندرياس بيريرا، قبل أن يسجل آرسنال هدفين عن طريق بوكايو ساكا 70 من ركلة جزاء وإيدي نكيتياه بالدقيقة 72، بينما أحرز جواو بالينيا هدفا لفولهام في الدقيقة 87.

وارتفع رصيد آرسنال إلى 7 نقاط في المركز الثالث مؤقتا بفارق الأهداف وراء توتنهام، فيما رفع فولهام رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات.