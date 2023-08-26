الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي،
ترتيب الدوري الإنجليزي، فيتو

ترتيب الدوري الانجليزي، ارتقى وست هام يونايتد لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك عقب فوزه على مضيفه برايتون 3-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وست هام يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

ورفع وست هام رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول، بفارق الأهداف عن توتنهام وآرسنال على الترتيب.

ويتصدر وست هام الترتيب مؤقتًا في انتظار ما ستسفر عنه مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد غدًا الأحد، ضمن الجولة ذاتها.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي 

وتختتم مباريات الجولة الثالثة غدا بمواجهات شيفيلد يونايتد ضد مانشستر سيتي، وبرينلي ضد أستون فيلا،  ونيوكاسل ضد ليفربول.

 

Advertisements

مانشستر يونايتد يهزم نوتنجهام فورست

وعلي صعيد متصل واصل مانشستر يونايتد نتائجه الجيدة على أرضه في البريميرليج، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى انتصار 3-2 على نوتنجهام فورست، مساء السبت، على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح نوتنجهام التسجيل عبر تايو أونيي في الدقيقة الثانية، وعزز تقدمه سريعًا بالهدف الثاني عبر ويلي بولي في الدقيقة الرابعة.

ونجح يونايتد في تقليص الفارق عبر كريستيان إريكسن في الدقيقة 17، وعدل كاسيميرو النتيجة في الدقيقة 52، قبل أن يسجل برونو فيرنانديز هدف الانتصار من علامة الجزاء في الدقيقة 76.

وبحسب أرقام "أوبتا"، حقق مانشستر يونايتد 13 انتصارا في البريميرليج، بعد التأخر بهدفين أو أكثر، أكثر من أي فريق آخر طوال تاريخ المسابقة.

وحافظ مانشستر يونايتد على سجله المميز على ملعبه، بعدم تلقي الهزيمة في أولد ترافورد في آخر 20 مباراة خاضها، مسجلًا 39 هدفًا، واستقبل 10 أهداف، وخرج بشباك نظيفة في 12 مباراة، بحسب "سكواكا".

 

فولهام يتعادل مع أرسنال

وفرض فولهام التعادل مع مضيفه آرسنال وحرمه من تصدر الترتيب مؤقتا، بتعادلهما 2-2 مساء السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتقدم فولهام في الدقيقة الأولى عبر أندرياس بيريرا، قبل أن يسجل آرسنال هدفين عن طريق بوكايو ساكا 70 من ركلة جزاء وإيدي نكيتياه بالدقيقة 72، بينما أحرز جواو بالينيا هدفا لفولهام في الدقيقة 87.

وارتفع رصيد آرسنال إلى 7 نقاط في المركز الثالث مؤقتا بفارق الأهداف وراء توتنهام، فيما رفع فولهام رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات.

أرتيتا: أرسنال كان الأحق بالفوز على فولهام

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتعادل أمام فولهام 2/2 في الجولة الثالثة من البريميرليج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وست هام يونايتد ترتيب الدوري الإنجليزي الدوري الانجليزي توتنهام أرسنال مانشستر سيتي ليفربول

مواد متعلقة

أرتيتا: أرسنال كان الأحق بالفوز على فولهام

نجم مانشستر يونايتد يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي

كراوش يحذر إدارة ليفربول: محمد صلاح لاعب لا يمكن تعويضه

الاتحاد الإنجليزي يحقق مع نجم وست هام بسبب المراهنات

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم، انخفاض كبير في الجرام بختام التعاملات

سلمى صباحي تخضع لعملية في المخ وتطلب الدعاء

قصة مسلسل سفاح الجيزة.. من هو سفاح الجيزة الحقيقي.. أسرار جرائم قذافي فراج أشهر قاتل متسلسل في مصر (فيديو وصور)

رغم تثبيت الكهرباء وثبات سعر الصرف، ارتفاع أسعار التونة والألبان والعصائر

فيتوريا يرفض غياب لاعبي الأهلي الدوليين عن معسكر المنتخب في سبتمبر

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد 27-8-2023 في مصر

تفاصيل مكاسب مصر من الانضمام إلى "بريكس" وأبرز أرقام علاقتها التجارية مع دول المجموعة

Advertisements

منوعات

المزيد

ظهور جديد لنوع نادر من الأسماك على شواطئ أستراليا لأول مرة منذ 25 عاما

رجل ينقذ صغير غوريلا من الموت بأعجوبة

ظهور طائر نادر لأول مرة منذ 18 عاما

كوب شاي يتسبب في وفاة 9 أشخاص، ما القصة ؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 26-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 26-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 26-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص أعمى في المنام وعلاقتها بالخسائر المادية والهموم والمتاعب النفسية

تفسير رؤية الباب المغلق في المنام وعلاقتها بالحيرة والسير في طريق مسدود

ما حكم عدم تنفيذ وصية الميت بدفنه في مكان بعينه؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية