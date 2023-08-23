الاتحاد الإنجليزي يحقق مع نجم وست هام بسبب المراهنات

يحقق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بشأن تورط أحد لاعبي البريميرليج، وتحديدا نجم فريق وست هام يونايتد، بسبب المراهنات.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الاتحاد الإنجليزي يحاول الإسراع في التحقيق، بشأن شبهة تورط البرازيلي الدولي لوكاس باكيتا لاعب وست هام في المراهنات، بعدما تلقى بطاقة صفراء في المباراة الأولى من الموسم الجاري، خلال التعادل (1-1) أمام بورنموث.

وتلقى باكيتا بطاقة صفراء في الدقيقة 95 بعد دفع إليا زابرني ومن ثم اعترض على الحكم بيتر بانكيس.

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ويحقق الاتحاد الإنجليزي بالفعل بشأن بطاقتين تلقاهما باكيتا الموسم الماضي، وسط شكوك حول ارتباطهما بمراهنات عبر حسابات في البرازيل، تكهنت بحصول متوسط الميدان على بطاقات صفراء.

وتتعلق البطاقة الأولى بحصوله على بطاقة صفراء في تدخل على جون ماكجين في التعادل (1-1) أمام أستون فيلا يوم 11 مارس الماضي.

أما الثانية فتتعلق بمخالفة مع كريسينسيو سامرفيل لاعب ليدز يوم 21 مايو الماضي.

وتسببت تحقيقات الاتحاد الإنجليزي في عرقلة مفاوضات انضمام باكيتا إلى مانشستر سيتي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت ديلي ميل: "التحقيق في قضية مراهنات باكيتا كان سريا من قبل الاتحاد الإنجليزي، إلا أن البطاقة الصفراء التي تلقاها أمام بورنموث أدت إلى الإسراع في التحقيق وجعله علنيا".

وست هام يسعى للتعاقد مع يوسف النصيري

كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، عن اهتمام نادي وست هام الانجليزي بالتعاقد مع المهاجم المغربي الدولي يوسف النصيري من إشبيلية الإسباني.

وينتهي عقد يوسف النصيري مع إشبيلية في يونيو 2025، لكن وست هام يحاول التعاقد معه في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي الحالي.

وسبق أن حاول وست هام التعاقد مع يوسف النصيري، البالغ من العمر 26 عامًا، في يناير 2021، بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني لكن إشبيلية رفض بيع اللاعب.

ويبدو أن النصيري ما زال على رادار وست هام، ولذلك سيحاول مجددًا التعاقد معه.

وتألق يوسف النصيري في نهائيات كأس العالم 2022، وصنع التاريخ مع منتخب المغرب الذي وصل إلى نصف النهائي، وسجل النصيري في المونديال هدفين في 7 مباريات.

وسجل يوسف النصيري الموسم الماضي 18 هدفًا في 48 مباراة مع إشبيلية، ومن بين أهدافه هدفان على مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

وبشكل عام سجل النصري 55 هدفًا في 157 مباراة في مختلف المسابقات مع إشبيلية، منذ انضمامه من ليغانيس مقابل 17 مليون جنيه إسترليني في 2020.

وسجل يوسف النصيري 15 هدفًا في 53 مباراة مع ليجانيس، وسجل 5 أهداف في41 مباراة مع مالاجا، كما سجل 17 هدفًا في 61 مباراة مع منتخب المغرب.