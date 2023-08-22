ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة الثانية

ترتيب الدوري الانجليزي، أسدل الستار علي مباريات الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023-2024.

نتائج الجولة الثانية للدوري الانجليزي

ليفربول ضد بورنموث 3-1

أرسنال ضد كريستال بالاس 1-0

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل 1-0

توتنهام ضد مانشستر يونايتد 2-0

وست هام ضد تشيلسي 3-1

أستون فيلا ضد إيفرتون 4-0

برينتفورد ضد فولهام 3-0

برايتون ضد وولفرهامبتون 4-1

نوتينغهام فورست ضد شيفيلد يونايتد 2-1

لوتون تاون ضد بيرنلي مؤجلة

ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة الثانية

1- برايتون 6 نقاط

2- مانشستر سيتي 6 نقاط

3- آرسنال 6 نقاط

4- برينتفورد 4 نقاط

5- توتنهام هوتسبير 4 نقاط

6- ليفربول 4 نقاط

7- وست هام يونايتد 4 نقاط

8- نيوكاسل يونايتد 3 نقاط

9- أستون فيلا 3 نقاط

10- نوتينغهام فورست 3 نقاط

11- كريستال بالاس 3 نقاط

12- مانشستر يونايتد 3 نقاط

13- فولهام 3 نقاط

14- تشيلسي نقطة

15- بورنموث نقطة

16- شيفيلد يونايتد بلا نقاط

17- لوتون تاون بلا نقاط

18- بيرنلي بلانقاط

19- وولفرهامبتون بلا نقاط

20- إيفرتون بلا نقاط



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جدول ترتيب الدوري الانجليزي

ليفربول يفوز على بورنموث



انتهت مباراة ليفربول وبورنموث، وحقق الريدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من البريميرليج على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وحقق ليفربول الفوز الأول له في الدوري، بعدما تعادل في المباراة الأولى أمام تشيلسي بهدف لكل فريق.

صلاح يتفوق على جيرارد بعد هدفه في مرمى بورنموث

و تفوق اللاعب المصري محمد صلاح على ستيفين جيرارد في قائمة الهدافين التاريخيين للريدز، وذلك بعد إحرازه هدفًا في مرمى فريق بورنموث في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من البريميرليج.

ووصل صلاح للهدف رقم 187 في تاريخه مع الريدز متخطيًا جيرارد الذي يمتلك في رصيده 186 هدفًا، ليحتل الفرعون المصري المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للريدز.

أرسنال يفوز علي كريستال بالاس

وحقق فريق أرسنال فوزًا صعبًا بهدف دون مقابل، على حساب نظيره كريستال بالاس في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "سيلهرست بارك" في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف الأرسنال الوحيد في اللقاء لاعبه مارتن أوديجار من ركلة جزاء في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

مانشستر سيتي يفوز علي نيوكاسل يونايتد

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزا مستحقا على حساب ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد “معقل السيتيزن” ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف مانشستر سيتي الوحيد سجله الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة 31 من عمر اللقاء

نتائج الجولة الأولى للدوري الانجليزي



مانشستر سيتي ضد بيرنلي 3-0

أرسنال ضد نوتنجهام فورست 2-1

كريستال بالاس ضد شيفيلد يونايتد 1-0

تعادل بورنموث مع وست هام 1-1

فوز برايتون ضد لوتون تاون 4-1

فوز فولهام على إيفرتون 1-0

فوز نيوكاسل علي أستون فيلا 5-1

تعادل برينتفورد مع توتنهام 2-2

تعادل تشيلسي مع ليفربول 2-2

فوز مانشستر يونايتد على وولفرهامبتون 1-0