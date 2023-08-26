السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري الإنجليزي، وستهام يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول

برايتون، فيتو
برايتون، فيتو

الدوري الإنجليزي، انتهي الشوط الأول بتقدم فريق وستهام يونايتد علي برايتون بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي تقام في الجولة الثالثة من البريميرليج علي ملعب امريكان ستاديوم معقل فريق برايتون.

 

أحداث الشوط الاول 

منذ بداية المباراة واستحوذ لاعبو برايتون علي الكرة محاولون الوصوللمرمي فريق وستهام لكن دون جدوي في شوط شهد تالق الحارس الفرنسي اريولا حارس مرمي فريق وستهام وخطف وستهام الهدف الاول عن طريق وارد براوس في الدقيقة 19 ليحافظ علي النتيجة خلال الشوط.

 

 

تشكيل برايتون 

حراسة المرمي: فيربروجن 

 

خط الدفاع: جروس، دانك، ويبستير، استوبينيان 

 

خط الوسط: ميلنر، جيلمور، مارش 

 

خط الهجوم: ويلبيك، ميتوما، فيرجسون 

 

تشكيل وستهام يونايتد 

حراسة المرمي: اريولا 

 

خط الدفاع: كوفال، زوما، اوجبونا، ايمرسون 

 

خط الوسط: سوتشيك، وارد براوس، الفاريز 

 

خط الهجوم: بوين، باكيتا، انتونيو 

مانشستر يونايتد يفوز علي نوتنجهام 

فاز نادي مانشستريونايتد على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

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وكان الشوط الأول انتهى بتقدم نوتنجهام فورست بنتيجة 2-1، قبل أن يقوم مانشستر يونايتد بقلب الطاولة وتسجيل هدفين في الشوط الثاني. 

 

سجل نوتنجهام فورست هدفين متتاليين في الدقيقة 2 و4 عن طريق  تايوو أوني ويلي بولي، وسجل هدف مانشستر يونايتد اللاعب إيركسين في الدقيقة 17، ثم سجل كاسيميرو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 52، قبل أن يسجل برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 72 عن طريق ركلة جزاء

 

أرسنال يتعادل أمام فولهام 

تعادل فريق أرسنال أمام فولهام بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من البريميرليج  على ملعب الإمارات معقل فريق الجانرز.

 

وبهذا التعادل وصل فريق أرسنال للنقطة 7.

 

خطف فولهام هدف مبكرا في الدقيقة الأولى عن طريق بيريرا ومنذ الهدف وتراجع عناصر لاعبو فولهام الي الدفاع وتملك لاعبو ارسنال الكرة طوال مجريات الشوط الأول محاولين الوصول لمرمى فريق فولهام لكن دون جدوى وحاول المكسيكي خيمينيز مهاجم فولهام من خطف هدف ثاني لكن كرته علت العارضة

 

مع بداية الشوط الثاني بحث فريق ارسنال عن العودة في النتيجة ولكن ظل دفاع فريق فولهام ثابت أمام هجمات الجانرز وفي الدقيقة 70 حصل ارسنال علي ركلة جزاء ترجمها ساكا إلي هدف في الدقيقة 70 ليسجل الجانرز هدف التعادل وعاد نيكتياه لتسجيل الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 72 وحصل ارتيتا مدرب ارسنال علي بطاقة صفراء بسبب اعتراضه علي الحكم وخطف بالينيا لصالح فريق فولهام هدف التعادل في الدقيقة 87 ليحصل لفولهام علي نقطة ثمينة.

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتعادل أمام فولهام 2/2 في الجولة الثالثة من البريميرليج

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برايتون ميتوما وستهام يونايتد مانشستر يونايتد أرسنال

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