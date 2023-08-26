الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يفوز على نوتنجهام 3-2 في ريمونتادا مثيرة (صور)

الدوري الإنجليزي، فاز نادي مانشستريونايتد على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم نوتنجهام فورست بنتيجة 2-1، قبل أن يقوم مانشستر يونايتد بقلب الطاولة وتسجيل هدفين في الشوط الثاني.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست

سجل نوتنجهام فورست هدفين متتاليين في الدقيقة 2 و4 عن طريق تايوو أوني ويلي بولي، وسجل هدف مانشستر يونايتد اللاعب إيركسين في الدقيقة 17، ثم سجل كاسيميرو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 52، قبل أن يسجل برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 72 عن طريق ركلة جزاء

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تشكيل مانشستر يونايتد

وكان الهولندي تين هاج، أعلن عن تشكيل فريقه مانشستريونايتد لمواجهة نوتنجهام فورست في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمي: اونانا

خط الدفاع: بيساكا، فاران، مارتينيز، دالوت

خط الوسط: كاسيميرو، اريكسن، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: انتوني، راشفورد، مارسيال

جرينوود على أعتاب الرحيل عن مانشستر يونايتد

ومن ناحية أخرى ذكرت صحيفة "تايمز"، أن مانشستر يونايتد تلقى مكالمات من أندية في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، أبرزها من إسطنبول باشاك شهير التركي.

وأفادت الصحيفة بأن نادي الاتفاق السعودي الذي يدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد، قد يقدم عرضا بقيمة 10 ملايين إسترليني لضم جرينوود، الذي ينال أيضا اهتمام مدرب روما جوزيه مورينيو.

ويواجه يونايتد صراعا مع الوقت للتخلص من جرينوود في غضون 10 أيام فقط.

ووجهت إلى جرينوود تهمة محاولة الاغتصاب والاعتداء والسيطرة والسلوك القسري، قبل أن تسقط النيابة العامة التهم عنه في فبراير الماضي.

بيان نادي مانشستر يونايتد

وكتب مانشستر يونايتد في بيان: "أنهى مانشستر يونايتد تحقيقه الداخلي في الادعاءات الموجهة ضد ماسون جرينوود".

وأضاف: "بدأت عمليتنا في فبراير 2023، بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إلى غرينوود، طوال الوقت أخذنا في الاعتبار رغبات وحقوق ومنظور الضحية المزعومة إلى جانب معايير النادي وقيمه، وسعينا إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والسياق، وقد تطلب ذلك منا المضي قدمًا بحساسية ورعاية للحصول على أدلة ليست في المجال العام، بما في ذلك من أولئك الذين لديهم معرفة مباشرة بالقضية".

وتابع: "بناءً على الأدلة المتوفرة لدينا، خلصنا إلى أن المواد المنشورة على الإنترنت لم تقدم صورة كاملة وأن جرينوود لم يرتكب الجرائم التي اتُهم بارتكابها في الأصل".

وأكمل: "ومع ذلك، وكما يقر جرينوود علنًا اليوم، فقد ارتكب أخطاء يتحمل مسؤوليتها".

وأتم البيان: "يدرك جميع المعنيين، بما في ذلك جرينوود، الصعوبات التي يواجهها في استئناف مسيرته المهنية في مانشستر يونايتد".

وختم: "لذلك تم الاتفاق بشكل متبادل على أنه سيكون من الأنسب له القيام بذلك بعيدًا عن أولد ترافورد، وسنعمل الآن مع جرينوود لتحقيق هذه النتيجة".

وتم إيقاف جرينوود مع حصوله على أجر كامل، نحو 75000 جنيه إسترليني في الأسبوع، منذ اعتقاله في يناير 2022.

ووجهت إليه، في أكتوبر الماضي، تهمة محاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وحددت المحاكمة في نوفمبر المقبل.

لكن الادعاء سحب القضية في فبراير.