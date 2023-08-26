السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري الإنجليزي، ساكا يقود تشكيل أرسنال لمواجهة فولهام في البريميرليج

ارسنال، فيتو
ارسنال، فيتو

أعلن المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا عن تشكيل فريقهأرسنال لمواجهة فولهام في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي،  وتنطلق المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب الإمارات معقل فريق الجانرز.

وجاء تشكيل أرسنال علي النحو التالي: 

تشكيل أرسنال 

حراسة المرمي: رامسديل 

خط الدفاع: وايت، ساليبا، كيور، بارتي 

خط الوسط: رايس، اوديجارد، هافيرتز 

خط الهجوم: ساكا، تروسارد، مارتنيلي 

فيما أتت دكة بدلاء الجانرز كالآتي: رايا، زينشينكو، جابرييل، جورجينيو، فييرا، روي، نيلسون، نيكتياه، جيسوس 

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تشكيل ارسنال لمواجهة فولهام في الدوري، فيتو 

تصريحات أرتيتا مدرب أرسنال عن الدوري السعودي 

وجه الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي انتقادات لسيطرة أندية الدوري السعودي على سوق الانتقالات الصيفية، بسبب استمرار الانتقالات في الدوري السعودي لفترة أطول من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يتم غلق باب القيد الصيفي في إنجلترا يوم 1 سبتمبر، بينما يستمر الدوري السعودي في التعاقدات حتى يوم 7 من نفس الشهر.

ويرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن استمرار الانتقادات في الدوري السعودي بعد غلقها في الدوري الإنجليزي ليس عدلًا، مطالبًا بضرورة غلق فترة الانتقالات في الدوري السعودي مبكرًا مثل بريميرليج.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي: "ما يحدث ليس عدلا، لأن الدوري السعودي منافسًا الآن، أعتقد أنه يتعين علينا تغيير ذلك، يجب أن موعد إغلاق السوق ويكون في نفس الموعد مع بريميرليج، الشيء الوحيد الذي أقوله أن ما يحدث ليس مثاليًا لأن الدوري السعودي أصبحوا منافسين لنا".

وسبق وأن طالب يورجن كلوب مدرب ليفربول بتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لإجراء بعض التغييرات الخاصة بموعد إغلاق فترة الانتقالات في الدوري السعودي. 

من ناحية أخرى، دخل نادي اتحاد جدة السعودي في مفاوضات مع الغاني محمد قدوس، نجم أياكس أمستردام الهولندي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتعويض فشل صفقة التعاقد مع محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي خلال الفترة الماضية، بعد تلقيه عرضًا مغريًا حيث زعمت شبكة "بي إن سبورتس" الخميس أن الفرعون وافق على انتقاله إلى الفريق السعودي، إلا أن يورجن كلوب مدرب ليفربول نفى الأمر مؤكدا بقاء اللاعب في النادي الإنجليزي.

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أرسنال فولهام ميكيل أرتيتا الدوري الانجليزي ساكا

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