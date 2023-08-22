الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رياضة

جيرارد يرفض ضم جرينوود بعد رحيله عن مانشستر يونايتد

جرينوود، فيتو
جرينوود، فيتو

نفى الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق السعودي رغبته في الحصول على خدمات اللاعب ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وكتب جيرارد عبر حسابه بموقع انستجرام عن خبر يكشف اهتمامه بضم اللاعب: "أخبار كاذبة".

ويواجه يونايتد صراعا مع الوقت للتخلص من جرينوود في غضون 10 أيام فقط.

ووجهت إلى جرينوود تهمة محاولة الاغتصاب والاعتداء والسيطرة والسلوك القسري، قبل أن تسقط النيابة العامة التهم عنه في فبراير الماضي.

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بيان نادي مانشستر يونايتد 

وكتب مانشستر يونايتد في بيان: "أنهى مانشستر يونايتد تحقيقه الداخلي في الادعاءات الموجهة ضد ماسون جرينوود".

وأضاف: "بدأت عمليتنا في فبراير 2023، بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إلى غرينوود، طوال الوقت أخذنا في الاعتبار رغبات وحقوق ومنظور الضحية المزعومة إلى جانب معايير النادي وقيمه، وسعينا إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والسياق، وقد تطلب ذلك منا المضي قدمًا بحساسية ورعاية للحصول على أدلة ليست في المجال العام، بما في ذلك من أولئك الذين لديهم معرفة مباشرة بالقضية".

 

 

وتابع: "بناءً على الأدلة المتوفرة لدينا، خلصنا إلى أن المواد المنشورة على الإنترنت لم تقدم صورة كاملة وأن جرينوود لم يرتكب الجرائم التي اتُهم بارتكابها في الأصل".

وأكمل: "ومع ذلك، وكما يقر جرينوود علنًا اليوم، فقد ارتكب أخطاء يتحمل مسؤوليتها".

وأتم البيان: "يدرك جميع المعنيين، بما في ذلك جرينوود، الصعوبات التي يواجهها في استئناف مسيرته المهنية في مانشستر يونايتد".

وختم: "لذلك تم الاتفاق بشكل متبادل على أنه سيكون من الأنسب له القيام بذلك بعيدًا عن أولد ترافورد، وسنعمل الآن مع جرينوود لتحقيق هذه النتيجة".

وتم إيقاف جرينوود مع حصوله على أجر كامل، نحو 75000 جنيه إسترليني في الأسبوع، منذ اعتقاله في يناير 2022.

ووجهت إليه، في أكتوبر الماضي، تهمة محاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وحددت المحاكمة في نوفمبر المقبل.

لكن الادعاء سحب القضية في فبراير.

 

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