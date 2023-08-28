تسليم دفعة جديدة لشقق الإسكان المتميز، 3 سبتمبر المقبل

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن مواعيد تسليم شقق الإسكان المتميز بمدينة دمياط الجديدة، والسابق طرحها خلال الفترة من 15 يناير حتى 16 فبراير 2023 بالمدينة.

ويبدأ تسليم الشقق خلال يوم الأحد 3 سبتمبر حتى 21 سبتمبر المقبل.

كما تجهز هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان للكشف عن طرح جديد للوحدات التجارية والإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة الإسكان المختلط، ضمن خطة طروحات الوزارة ويأتي الطرح في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على دفع عجلة التنمية، وتوفير الخدمات، وفرص الاستثمار في مختلف المجالات، لخدمة سكان المدن الجديدة.

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وتضم المنطقة 73 عمارة للاستخدام المختلط تحتوي على خدمات بمسطحات تجارية وإدارية بمساحة 73600 م2 تجاري، ومساحة 77760 م2 إداري، وبدرومين ودور أرضي تجاري، ودور ميزانين إداري و٦ أدوار سكنية.

وقامت وزارة العدل بتخصيص سيارة توثيق متنقلة أمام مبنى الوزارة بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم الخدمات للموظفين والمواطنين ثلاثة أيام أسبوعيًا وهي أيام (الأحد – الثلاثاء – الخميس) من كل أسبوع.

وفي نفس السياق، قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتخصيص مقر دائم دون مقابل للشهر العقارى بمنطقة الخدمات بالحى الحكومي يتكون من طابق أرضي وأول بمساحة 250 مترا مسطحا تقريبًا مع قيام الشركة بتحمل تكاليف تشطيب المقر التي تتم حاليًا، وذلك تيسيرًا على المتواجدين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على توفير كافة الخدمات التى يحتاجها الموظفون والمواطنون بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنها خدمات الشهر العقارى.

أراضي الإسكان، يستمر التقديم على أراضى الاسكان المميزة التي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية لمدة شهرين، ويضم الطرح 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بني سويف الجديدة).

ونستعرض خطوات التقديم على الأراضي كالتالي:



الدخول على الموقع الإلكتروني للحجز وعلى من يرغب التقدم للحجز تنفيذ الخطوات الآتية:

الاطلاع على كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل ومراجعة جميع البيانات الواجب استيفاؤها قبل تقديم الطلب مع إمكانية استعراض خطوات الحجز ( فيديو / مكتوبة ).

ثم يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد واستيفاء جميع البيانات المذكورة أدناه.

إدخال الرقم القومي والاسم المذكور في البطاقة.

إدخال البريد الإلكتروني لصاحب الطلب علما بأنه الوسيلة الدائمة للاتصال بين الهيئة والمتقدم للحجز خلال فترة الحجز.

إدخال رقم المحمول.

محافظة محل الإقامة والعنوان الحالي (المراسلات الرسمية).

الحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة (الاسم والرقم القومي).

تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي وجه وظهر في ورقة واحدة الخاص بالمتقدم للحجز.

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ثم الضغط على تسجيل الحساب

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تم تفعيل الحساب الخاص بكم ويمكنكم تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

يقوم المتقدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول على النظام.

يوجد في أعلى الصفحة الرئيسية رابط لاستكمال بيانات التسجيل وإدخال بيانات الأبناء القصر إن وجد وحفظ بيانات الأبناء.

يقوم المتقدم للحجز باختيار المدينة المراد حجز قطعة أرض بها واستعراض المواقع المتاحة واختيار الموقع والضغط على كلمة تفاصيل يظهر له قائمة بكل قطع الأراضي المتاحة.

يحتوي جدول الأراضي المتاحة على بيانات أساسية وهي:

المنطقة

رقم قطعة الأرض

المساحة سعر المتر الأساسي بالجنيه

نسبة التميز

سعر المتر شامل التميز

السعر الإجمالي لقطعة الأرض.