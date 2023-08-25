الجمعة 25 أغسطس 2023
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عقارات

حالات إلغاء التخصيص لأراضي مسكن للإسكان المتميز

اراضى الاسكان، فيتو
اراضى الاسكان، فيتو

أراضي مسكن، كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، ضمن برنامج مسكن لأراضى الأفراد بمدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بنى سويف الجديدة).

 

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحالات التي يتم فيها سحب أو إلغاء التخصيص لأراضي الإسكان المتميزة في مشروع مَسكن كالتالي:

 

تتخذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب قطعة الارض في الحالات الأتية طبقًا للقواعد المعمول بها باللائحة العقارية:

 

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في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو استصدار حكم قضائي.

 

بناء على طلب الطرف الثاني.

 

عدم قيام الطرف الثاني باستكمال سداد مقدم الحجز من إجمالي ثمن الأرض بالإضافة الى ١٪ المصاريف إدارية و٠,٥٪ مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الأرض (وفقا لنسبة استكمال السداد المقدمة من العميل ) خلال المدة المحددة بكراسة الشروط.

 

إذا لم يتم الاستلام في الموعد المحدد فأن ذلك يعد عدولًا عن التخصيص وتطبق قواعد إلغاء التخصيص دون حاجه الي إنذار أو إخطار او استصدار حكم قضائي.

 

عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة لاستلام الأرض والبناء والموضحة كالتالي:

استلام الأرض خلال الفترة المحددة بإخطار التخصيص.

 

الانتهاء من استخراج تراخلاص البناء والتنفيذ خلال ٥ سنوات من تاريخ استلام الأرض.

 

في حالة عدم سداد قسطين متتاليين يتم الغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض.

 

يمنع التصرف في الأرض بأي شكل من أشكال التصرف للغير دون موافقه كتابية مسبقة من الطرف الأول كما ورد بكراسة الشروط بالبند رقم "" من الشروط العقارية.

 

في حالة تغيير الغرض المخصص من أجله الأرض أو العقار، دون الحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

(1) – في حالة إلغاء الحجز قبل استلام الأرض:

 

يتم خصم او ١٪ مصاريف إدارية + ٠.٥٪ مجلس أمناء المدينة) من إجمالي ثمن الأرض.

 

(ب) – في حالة إلغاء التخصيص بعد استلام الأرض:

يتم خصم مقابل إشغال للأرض بواقع ٠.٥٪ من إجمالي ثمن الارض (سنويا) من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الإلغاء بالإضافة الى الخصم الوارد بالبند السابق فقرة.

 

وبدأ التقديم على أراض الطرح الثالث للأفراد ضمن برنامج مسكن الذي تطرحه وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية للأراضى المميزة والمتوسطة والأكثر تميزا بالمدن الجديدة.

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