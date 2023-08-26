أعراض الوسواس القهري، مرض نفسي يصيب 3% من المجتمع (فيديو)

مرض الوسواس القهري، أحد الاضطرابات النفسية التي تصيب الإنسان وتحدث الإصابة به نتيجة إصابة الدوائر العصبية في المخ، وهو مرض يحول الإنسان إلى شخص لديه وسواس مستمر ويسبب له توتر وقلق.

أسباب مرض الوسواس القهري

وقال الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، إن مرض الوسواس القهري عبارة عن أفكار في عقل الإنسان وأفكار وسواسية تدور في عقل الإنسان غير صحيحة وهو يدرك أنها أفكار غير صحيحة وأفكار زيادة ولا يستطيع الإنسان المصاب بمرض الوسواس القهري أن يوقفها وتسبب له نوع من التوتر والقلق.

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أعراض مرض الوسواس القهري

وأوضح أستاذ الطب النفسي لـ"فيتو " أن مرض الوسواس القهري يجعل الإنسان يفكرعكس طبيعته والجزء الوسواسي يجعل الإنسان يعيد الشيء اكثر من مرة حيث يلتزم بروتين ونظام لا يحيد عنه وإذا لم يكرره يسبب له التوتر الشديد.

مرض الوسواس القهري

ماهو مرض الوسواس القهري

وتابع أستاذ الطب النفسي حديثه بأن المرض سمي "الوسواس القهري" لأنه مجموعة من الوساوس ومجموعة افكار يسمي قهري لأنه أفعال قهرية، وينتج عن خلل كيميائي في الجهاز العصبي لجسم الإنسان والمنطقة المسئولة عن عن تكرار السلوك.

أوضح أن مرض الوسواس القهري له علاج سلوكي وعلاج دوائي والعلاج السلوكي عبارة عن اكتساب مهارات التحكم في الوسواس القهري مؤكدا أنه مرض يصيب 3% من المجتمع ويمكن العلاج منه وبعد تناول العلاج يحدث تحسن للإنسان

مرض الوسواس القهري

وأكد الدكتور هشام رامي أن المرض يحدث بسبب خلل في كيمياء الجسم وليس بسبب ضعف الشخصية للإنسان أو ضعف الدين.

والاضطراب النفسي، أو المرض النفسي عبارة عن عدة اضطرابات تؤثر على السلوك والمزاج والتفكير للإنسان وله أنواع متعددة منها الاكتئاب والقلق والتوتر وتؤثر الإصابة بالأمراض النفسية على الإنسان تجعله غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي.

الاضطراب النفسي

وأكد الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي، أن تعريف المرض النفسي هو إضطراب في الجهاز العصبي لجسم الإنسان ويحدث في الفص الأمامي للمخ مما يؤدي إلى مشاكل سلوكية وشعورية وفكرية للإنسان، ومن أشهر الاضطرابات النفسية هي الاكتئاب.

وأضاف أستاذ الطب النفسي أن الإكتئاب مرض نفسي يصيب الفص الأمامي للمخ ويجعل الإنسان يشعر بالحزن الشديد والأسي ويؤثر فكريا علي الإنسان ويجعل أفكاره كلها سوداوية ويؤثر عليه سلوكيا ويجعله غير قادر على القيام بوظائفه في الحياة.

وكشف أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس عن أهم الأعراض التى يجب عند ظهورها أن يذهب الإنسان إلى للطبيب النفسي منها:

1-استمرار الشيء وعدم زواله تماما لفترة لا تقل عن أسبوع أو 10 أيام

2- يؤدي الحزن أو الزعل إلى إعاقة الإنسان عن أداء أدواره في الحياة

3-لا يرغب في مقابلة الناس ويجلس بمفرده

4- وجود سلوكيات عنيفة وصوت مرتفع وسلوكيات خاطئة وافكار سلبية اذا استمرت لفترة يجب التوجه لطبيب نفسي

ويمكن الحصول على خدمات الصحة النفسية من خلال عيادات الطب النفسي بالمستشفيات الجامعية أو مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة كما توفر وزارة الصحة خدمات الدعم النفسي والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان، من خلال منصة إلكترونية حديثة تستهدف العمل على توعية المواطنين بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية الخاصة بالصحة النفسية، عبر المنصة الإلكترونية.