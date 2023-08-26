السبت 26 أغسطس 2023
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أخبار مصر

للطلاب العائدين من روسيا والسودان وأوكرانيا، مواعيد وأماكن اختبارات تحديد المستوى

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

حددت أمانة المجلس الأعلى للجامعات، بإشراف ومتابعة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس،  مواعيد وأماكن عقد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، غدًا الأحد، الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وذلك في تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة)، بالتعاون مع قيادات جامعتي القاهرة وعين شمس.

وجاءت مواعيد وأماكن عقد امتحانات تحديد المستوى على النحو التالي:

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طلاب الطب البشري

ويتم امتحانهم بكلية الطب جامعة القاهرة، يوم الأحد الموافق 27/8/2023، في العاشرة صباحًا، وسيكون مقر لجنة الامتحان بقاعات الامتحانات أعلى قاعة المؤتمرات بكلية الطب قصر العيني، ويكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكلية طب قصر العيني، علمًا بأنه سيتم توجيه الطلاب بواسطة أفراد الأمن لسهولة وصول الطلاب لمقر قاعات الامتحانات.

طلاب طب الأسنان

 سيتم امتحانهم بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، يوم الأحد الموافق 27 /8 /2023، في العاشرة صباحًا، وذلك في مدرجات الطلاب ومدرجات الدراسات العليا، وسيكون دخول الطلاب من باب الكلية الرئيسي وسيتم تحديد المسار إلى مكان الامتحانات بلوحات إرشادية.

وعلى الطالب إحضار إثبات الشخصية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول).

امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من الخارج 

ويأتي إجراء امتحانات تحديد المستوى تنفيذًا لقرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية.

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مواعيد إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الخارج الاعلى للجامعات الجامعات الروسية الجامعات الروسية والأوكرانية الجامعات السودانية الجامعات السودانية والروسية الطب البشري المجلس الأعلى للجامعات

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