الأربعاء 09 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بولندا تخطط لنشر 2000 جندي إضافي على حدودها مع بيلاروسيا

بولندا، فيتو
بولندا، فيتو

تعتزم بولندا نشر ألفي جندي إضافي لتعزيز حدودها الشرقية مع بيلاروسيا، على ما أفاد نائب وزير الداخلية الأربعاء.

وقال ماتشي فاشيك لوكالة الأنباء البولندية "لن تكون تعزيزات من ألف جندي بل من ألفين"، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع وافقت على هذا القرار إثر تلقي طلب من حرس الحدود في مواجهة محاولة مهاجرين عبور الحدود بأعداد قياسية.

وشيدت بولندا سياجا على الحدود مع بيلاروسيا مزودا بنظام الحماية الإلكترونية.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، ظهر مقاتلون تابعون لمجموعة فاجنر العسكرية الخاصة بالقرب من الحدود، وهو تطور قال رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إنه يهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

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قوات فاجنر ترغب في التقدم نحو بولندا 

والشهر الماضي، قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، خلال مؤتمر صحفي عقده، إن قوات فاجنر الروسية تريد الذهاب إلى بولندا لكنه يمنعهم.

وخلال محادثات ثنائية أجراها مع نظيره الروسي، أكد لوكاشينكو، أن القوات البولندية باتت بالقرب من البلاد، مشيرًا إلى أنهم أصبحوا على بعد 40 كلم من الحدود.

وأضاف الرئيس البيلاروسي:" أن أوكرانيا بدأت بإقحام بولندا ومرتزقة منها في الصراع، لافتًا إلى أن قوات فاجنر تريد الذهاب إلى الغرب والقيام برحلة إلى وارسو".

وذكرت تقارير إعلامية أن قرابة 5 آلاف عنصر من قوات فاجنر وصلوا إلى بيلاروسيا، وبدئو في تدريب الجيش البيلاروسي.

وتتخوف بولندا من تواجد قوات فاجنر داخل بيلاروسيا التي تربطها حدود طويلة مع وارسو، والتي أعلنت بدورها عن نشر أكثر من ألف جندي على الحدود بين البلدين.

وفي وقت سابق كشف وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك أن بلاده بدأت في نقل أكثر من ألف جندي إلى حدودها الشرقية، وكتب بلاشتشاك على تويتر يكشف أن أكثر من ألف جندي ونحو 200 وحدة من العتاد من اللواءين الميكانيكيين الثاني عشر والسابع عشر بدأوا في التحرك إلى شرق البلاد.

 

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وأضاف وزير الدفاع البولندي، أنه رأى أن هذا يدل على استعداد بولندا للرد على محاولات زعزعة الاستقرار بالقرب من حدودها.

مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعدما أكدت بلاده، أنها سترسل 500 شرطي لتعزيز الأمن على حدودها مع بيلاروسيا.

ومنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة فاجنر التي يرأسها يفجيني بريجوجين حرية الانتقال إلى بيلاروسيا بعد محاولة التمرد الفاشلة التي وقعت الشهر الماضي في بلاده.

وتسبب هذا القرار في تخوف أعضاء الحلف الشرقيين من أن يؤدي وجودهم إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

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