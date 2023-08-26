تنفيذ 4 ورش عمل لمكافحة ختان الإناث بالشرقية

أكدت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بـمحافظة الشرقية أنه تصدى لظاهرة ختان الإناث وفي إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لرفع الوعي بهذه القضية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تم تنفيذ عدد 4 ورش عمل بمحافظة الشرقية خلال شهر أغسطس الجارى بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بالزقازيق، استهدفت عدد (145) من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية بقرى حياة كريمة وخارجها بمشاركة مدربين من مديرية أوقاف الشرقية والكنيسة المصرية ومدربي مهارات الاتصال.

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ورش العمل تنفيذا لتوصية لجنة سفراء ضد الختان

مضيفة أن ورش العمل تأتي تنفيذًا لتوصية لجنة "سفراء ضد الختان" وتهدف للتعرف على مدى التطور المعرفى للقيادات الدينية في تناول قضية ختان الإناث بعد عامين من العمل مع المجلس في تنفيذ لقاءات التوعية التي تحمل مسمى "جلسات الدوار"، ومن محاورها الأساسية القضاء على ختان الإناث، وكذلك تدريبهم على رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وقالت إن ورش العمل فى هذا المجال تستهدف أكثر من 2000 من رجال الدين من (الأئمة التابعين لوزارة الأوقاف والقساوسة من الكنيسة المصرية الأرثوذكسية) على مستوى الجمهورية.

دور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

وبدوره أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية في تنظيم الحملات وعقد اللقاءات وورش العمل لتوعية السيدات والرجال بالظواهر السلبية ومنها ظاهرة ختان الإناث للتصدي لتلك الممارسة الخاطئة لبناء مجتمع صحي وسليم مؤكدا أن ديننا الحنيف كرم المرأة ورفع من شأنها وحفظ كرامتها في المجتمع مشددًا على ضرورة عقد ندوات تثقيفية وتنظيم قوافل توعوية تجوب القرى والعزب والنجوع للتوعية بخطورة هذه العادة السيئة مؤكدًا أهمية دور الرائدات الريفيات بالتنسيق مع الأوقاف – الأزهر – الكنيسة – الشباب والرياضة – والإعلام – المجتمع المدني لإرسال رسالة للمجتمع أن ختان الإناث جريمة في حق الفتاة والمجتمع.

حملة طرق الأبواب لتعزيز دور الإيجابية فى المجتمع

وكانت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية قد أكدت قيام الفرع بتنفيذ حملة طرق الأبواب تحت عنوان ( بلدي أمانة) وتنمية الأسرة المصرية بعدد من قرى ومراكز ومدن المحافظة وقرى حياة كريمة بهدف تعزيز دور المواطن الإيجابي في نشر المعلومات الصحيحة والتصدي للشائعات ورفع الوعي المجتمعي حول التحديات التي يواجهها المجتمع المصري في ظل الأزمات العالمية ومحاولة البعض استغلالها لنشر الأفكار الهدامة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

استهداف 29 قرية بمراكز المحافظة

وأضافت مقررة الفرع أن الحملة استهدفت 67728 من السيدات والرجال والأطفال بـ 29 قرية بمراكز ( الزقازيق – بلبيس – فاقوس - صان الحجر )، بالإضافة إلى تنظيم 13800 زيارة منزلية وذلك للتعريف بأهمية تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة حياة المواطنين وكذلك رفع الوعي المجتمعي للتحديات التي يواجهها المجتمع للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدةمشيرة إلى أهمية دور الرائدات الريفيات وأعضاء الفرع والمتطوعات ومشاركتهن الفعالة في تنفيذ حملة طرق الأبواب ومبادرة تنمية الأسرة المصرية والدورات التدريبية المقدمة بالتعاون مع مديرية الأوقاف حيث تم تنفيذ 3 ندوات لتوعية المواطنين بقرى ( الجوسق – الزنكلون – البيروم ) بمراكز بلبيس والزقازيق وفاقوس