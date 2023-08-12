صحة الشرقية: طرق الأبواب نفذت 81 ألف زيارة بالمحافظة

أكدت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية قيام الفرع بتنفيذ حملة طرق الأبواب تحت عنوان ( بلدي أمانة) وتنمية الأسرة المصرية بعدد من قرى ومراكز ومدن المحافظة وقرى حياة كريمة بهدف تعزيز دور المواطن الإيجابي في نشر المعلومات الصحيحة والتصدي للشائعات ورفع الوعي المجتمعي حول التحديات التي يواجهها المجتمع المصري في ظل الأزمات العالمية ومحاولة البعض استغلالها لنشر الأفكار الهدامة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

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استهداف 29 قرية بمراكز المحافظة

وأضافت مقررة الفرع أن الحملة استهدفت 67728 من السيدات والرجال والأطفال بـ 29 قرية بمراكز ( الزقازيق – بلبيس – فاقوس - صان الحجر )، بالإضافة إلى تنظيم 13800 زيارة منزلية وذلك للتعريف بأهمية تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة حياة المواطنين وكذلك رفع الوعي المجتمعي للتحديات التي يواجهها المجتمع للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدةمشيرة إلى أهمية دور الرائدات الريفيات وأعضاء الفرع والمتطوعات ومشاركتهن الفعالة في تنفيذ حملة طرق الأبواب ومبادرة تنمية الأسرة المصرية والدورات التدريبية المقدمة بالتعاون مع مديرية الأوقاف حيث تم تنفيذ 3 ندوات لتوعية المواطنين بقرى ( الجوسق – الزنكلون – البيروم ) بمراكز بلبيس والزقازيق وفاقوس

الدكتور ممدوح غراب يشيد بالحملة

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتحفيزهن وتشجيعهن على المشاركة الجادة والفاعلة في القضايا التي تمس الوطن والعمل على تمكينهن إقتصاديًا وإجتماعيًا لبناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها، مؤكدًا أن المرأة ستظل شريك أساسي وقاسم مشترك مع الرجل في بناء وتنمية المجتمع.

الفرق الطبية حقك تنظمى قدمت الخدمة 54 ألف منتفعة

هذا وقد قالت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، إن الفرق الطبية قدمت في يومها الرابع بالمرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، الخدمة الطبية لـ ١٤٤٦٩ منتفعة بالمحافظة. وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٧٨٦٤ سيدة، ليصل بذلك إجمالي عدد المنتفعات ٥٤١٠٨ سيدات خلال ٤ أيام، وإجمالي الحاصلات علي وسائل ٣٢٦٧١ سيدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

9 إدارات صحية منها كفر صقر وفاقوس والزقازيق

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية إن وكيل وزارة الصحة بالشرقية أوضح أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الثانية، في ٩ إدارات صحية بالمحافظة، وهي "كفر صقر، فاقوس، الزقازيق، منيا القمح، الصالحية الجديدة، الإبراهيمية، القرين، ديرب نجم، العاشر من رمضان"، والتي تستمر لمدة ٥ أيام من ١١ إلى ١٥ يونيو.

الحملة تشمل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

وأضاف "مسعود" بأن حملة "حقك تنظمي" تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، ويعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الاقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

تقديم الخدمات مجانا لكل السيدات

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجانًا لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلي أن المرحلة الثانية تقدم الخدمة من خلال من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة، بواقع ٢٣٨ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعمه بخدمة الأخصائي، و١٣ عيادة متنقلة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة تتكون من ١٢٥ طبيبا مدربا، و٣٤٢ ممرضة، و٤٨٠ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.