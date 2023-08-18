الجمعة 18 أغسطس 2023
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محافظات

ورش عمل لتدريب القيادات الدينية لمواجهة ظاهرة ختان الإناث بالقومي للمرأة بالمنيا

جانب من الورشة، فيتو
جانب من الورشة، فيتو

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، عن مواصلة فعاليات المرحلة الأولى من ورش العمل لتدريب القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية بمقر فرع القومي للمرأة تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك ضمن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ظاهرة ختان الإناث بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان لرفع الوعي بهذه القضية.

من جانبها، قالت الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إن ورش العمل تأتي تنفيذًا لتوصية اللجنة المؤقتة "سفراء ضد الختان" وتهدف للتعرف على مدى التطور المعرفي للقيادات الدينية في تناول قضية ختان الإناث وذلك عقب عامين من تنفيذ العديد من اللقاءات التوعوية التي تحمل مسمى "جلسات الدوار"، والتي جاء من محاورها الأساسية القضاء على ختان الإناث، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

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وأضافت " أبو سمرة" أن ورش العمل تستهدف أكثر من 2000 من القادة الدينيين (الأئمة التابعين لوزارة الأوقاف والقساوسة من الكنيسة المصرية الارثوذكسية)، مشيرة إلى أن الورش يتم تنظيمها بالتوازي في محافظات الجمهورية التي تُنفذ فيها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وتستمر على مدار شهر أغسطس الجاري.

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