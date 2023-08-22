مناقشة ظاهرة ختان الإناث والزواج المبكر خلال اجتماع لجنة حماية الطفل بالأقصر

عقدت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز القرنة اجتماعا برئاسة حسام مهران رئيس مركز القرنة، حيث تم مناقشة البلاغات الواردة من خط نجدة الطفل خاصة ما ورد منها تحت بند الخطر المحدق، تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

صرحت بذلك نجوى إبراهيم مدير وحدة حماية الطفل بديوان عام محافظة الأقصر، مضيفة أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة متابعة البلاغات بشكل دوري وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي حسب طبيعة كل بلاغ، مضيفة أنه تم اعتماد خطة الإنجاز الشهرية للوحدة الفرعية لحماية الطفل بالقرنة.

كما عقدت مديرة الوحدة الفرعية بالقرنة إيمان عبدالحليم ندوة تثقيفية بالتنسيق مع إدارة الشئون الإجتماعية للتعريف بالخط الساخن لنجدة الطفل 16000 كما تم مناقشة بعض الظواهر التي تمثل خطورة علي الاطفال منها ختان الاناث والزواج المبكر.

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وتم خلال الندوة التأكيد على الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في التصدي لمثل هذه الظواهر التي يعاني منها المجتمع بشكل عام.

يشار إلى أنه عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا، برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، لمناقشة الملف الاجتماعى بوزارة التنمية المحلية وآليات التنسيق بين الجهات الشريكة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق الاستدامة والاستمرارية والقضاء على كافة أشكال التمييز بين أفراد المجتمع المصرى فى جميع المجالات.

وناقشت اللجنة الفرعية بمحلية النواب آليات استمرار تفعيل لجان حماية الأطفال التى نص عليها قانون الطفل رقم 126لسنة 2008 برئاسة المحافظين بكل محافظة، واللجان الفرعية بالمراكز والأقسام برئاسة رئيس الحى أو المدينة، وأيضًا آليات متابعة تنفيذ الكتب الدورية بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة لتفعيل تلك اللجان بالتنمية المحلية،

وتناول الاجتماع متابعة آليات تنفيذ الاستراتيجيات التى أطلقتها القيادة السياسية والخطط المدرجة لتفعيلها والنزول بزيارات ميدانية لأعضاء اللجنة الفرعية لمحافظات الجمهورية للمتابعة.

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