الشروط الكاملة لشركة مصر للطيران لحجز تذاكر العمرة

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن ضوابط حجز تذاكر طيران العمرة لموسم 1445 هـ، وذلك تزامنا مع قرار أحمد عيسي وزير السياحة والآثار باعتماد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة للموسم الجاري بعد إقرارها من اللجنة العليا للحج والعمرة تمهيدا لتشغيل الرحلات.

شروط حجز تذاكر طيران العمرة

وأكدت الشركة الوطنية مصرللطيران في خطابها الموجه إلى شركات السياحة أن هناك عدة شروط يجب على شركات السياحة الالتزام بها لقبول حجوزات مجموعات العمرة وهي:

يتم الالتزام بإدراج 50%من الأسماء قبل ميعاد الرحلة بـ 30 يوم وإلا سيتم الاحتفاظ بعدد المقاعد طبقًا للنسبة المشار إليها وإلغاء باقي المقاعد تلقائيًا دون الرجوع للوكيل.

غير مسموح بتغيير الأسماء إلا في حدود 10% (عشرة بالمائة) سواء قبل الإصدار أو بعده.

غير مسموح بحجز مجموعات من شركات السياحة في صورة أفراد إلا عن طريق إدارة الحج والعمرة ومن يخالف ذلك سوف يتم مخاطبة إدارة تنشيط وكلاء السفر والسياحة لإتخاذ الإجراء المناسب بجانب تحصيل فرق السعر والرسوم إن وجدت، ويتم تحصيل مقدمات الحجز على الأماكن المؤكدة فقط.

تعديل مواعيد سفر المعتمرين

غير مسموح بتعديل الحجز (تاريخ سفر أو عودة أو خط السير) لجزء من المجموعة إلا بعد إصدار التذاكر على أن يتم تطبيق الفقرات الواردة بالبند ثالثًا فيما بعد وتحصيل الرسوم المقررة.

يتم سداد مقدم الحجز خلال 48 ساعة من تاريخ تأكيد الحجز نقدًا أو بشيك مصـرفي (مقبول الدفع) تجنبًا لإلغائه تلقائيًا.

يتم تحصـيل مقدمات الحجز غير قابلة للرد للمقاعد المؤكدة من خلال إدارة الحج والعمرة ومكاتب مصـر للطيران مقابل إصدار EMD كمستند تحصیل وليس إيصالات قبض بمبلغ 1000 جنيها عن كل مقعد ؛ وفيما يخص فترات أجازة منتصف العام الدراسي واعتبارًا من العشرة أيام الأخيرة من شهر شعبان وحتى نهاية رمضان يكون مبلغ 3000 جنيه عن كل مقعد.

فيما يخص وكلاء السياحة المصدرين BSP يتعين سداد مقدمات الحجز مع تطبيق نفس الشروط الخاصة بالإلغاء مع تصفية الــــ EMDS مع نهاية موسم العمرة من خلال إصدار أخر مجموعات من خلال مكاتب مصر للطيران.

يلغى الحجز تلقائيًا قبل موعد قيام الرحلة بـ15 يومًا في حالة عدم إصـدار التذاكر للمجموعات أو جزء منها دون الرجوع للوكيل السياحي أو لمكتب البيع مع عدم رد قيمة تأمين المقاعد للوكيل.

خطوات تغيير أسماء أصحاب تذاكر طيران العمرة

في حالة تغيير الأسـماء بعد إصـدار التذاكر لا يتم التغيير إلا عن طريق مكتب الإصـدار فقط على ألا تتجاوز نسبة التغيير المسموح بها وما زاد عن ذلك يتم تحصيل مبلغ 1500 جنيها + رسـوم الدمغة والضرائب المستحقة شريطة السـفر بنفس تاريخ الذهاب والعودة وخلاف ذلك يتم تطبيق الفقرات الورادة بالبند ثالثًا فيما بعد.

في حالة تعديل الحجز بعد إصـدار التذاكر لا يتم تعديل الحجز إلا من خلال إدارة الحج والعمرة على أن يتم إعادة الإصدار من مكاتب مبيعات مصر للطيران.

صلاحية التذكرة (90) تسعون يومًا.

الإلتزام والتأكيد على إدراج الـ TOUR CODE الخاص بمجموعات العمرة المصدرة ( يتم تخصيصه من

خلال إدارة الحج والعمرة ).

خلال إدارة الحج والعمرة ). في حالة طلب تعديل الحجز أو طلب رد قيمة التذكرة الملغاه وغير المستخدمة بالكامل قبل موعد إقلاع الرحلة بـ (72) ساعة أو أكثر يتم تحصيل رسوم تعديل 1500 جنيها والضرائب المستحقة.

في حالة طلب تعديل الحجز أو طلب رد قيمة التذكرة الملغاه وغير المستخدمة بالكامل قبل موعد إقلاع الرحلة بـ (72) ساعة وحتى موعد إقلاع الرحلة (NO SHOW) يتم تحصيل رسوم قدرها 3000 جنيها والضرائب المستحقة.

لايجوز رد كوبون العودة في حالة عدم استخدامه إلا في حالات الوفاة لا قدر الله فيتم رد القيمة بعد خصم الـ ‏(O/w) المستخدمة والضرائب المستحقة وذلك بموجب صورة شهادة الوفاه وإعلام الوراثة.

خطوات تعديل حجز تذاكر العودة

في حالة طلب تعديل حجز العودة من خلال مكاتب مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية قبل السفر بـ 72 ساعة أو أكثر يتم تحصيل فرق السعر (إن وجد) بالإضافة إلى رسوم تعديل الحجز وقدرها مبلغ 150 ريال سعودی بخلاف ذلك يتم تحصيل فرق السـعر بالإضافة الى رسـوم تعديل 300 ريال سعودي والضرائب المستحقة.

تتحمل شـركة السياحة والجهات المنظمة المسئولية الكاملة عن حصـول كافة ركاب المجموعة على التأشيرات والإجراءات القانونية والموافقات اللازمة للسفر والدخول إلى المملكة العربية السعودية.

في حالة تسكين المجموعات على رحلات إضافية تلتزم شركات السياحة والجهات المنظمة بحصـول كافة أفراد المجموعة على تأشيرات العمرة دون غيرها، وتتحمل الجهة المنظمة كافة الرسوم حال مخالفة ذلك.

تلتزم شركات السياحة والجهات المنظمة بعد حصول المجموعة على التأشيرات والباركود وبحد أقصى 72 ساعة قبل السفر بالتأكد من موافاتنا بكافة البيانات الخاصـة بمحل إقامة المجموعة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وأسم المسئول المرافق للمجموعة وكذا أرقام التليفونات الخاصة بالمملكة العربية السعودية (جوال المشرف).

تلتزم شركات السياحة والجهات المنظمة بتواجد ركاب المجموعة بالمطار (ذهاب أو عودة) قبل الإقلاع ب 4 ساعات.

يذكر ان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.

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ومن جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إلى أنه وفقًا لهذه الضوابط سيتم السماح لشركة السياحة بالبدء في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهاءها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركة المُسجلة بالوزارة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

ضوابط موسم العمرة لموسم 1445

وأضافت رئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن أبرز ما شهدته الضوابط هذا الموسم هو السماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة لعام 1445هـ دون تحديد موعد محدد لغلق باب التوثيق، لافتة إلى أن التوثيق سيكون مستمرًا طوال الموسم بالوزارة طالما مسموح به من قبل السلطات السعودية.

وتضمنت هذه الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قواعد وإجراءات خاصة بالشركة السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وقواعد وإجراءات خاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

بنود ضوابط العمرة

كما تضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وكذلك القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي، وأخرى خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة والمنظم لأعمالها.

وورد بالضوابط أيضًا ضرورة التزام شركة السياحة بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

مواعيد بدء سفر أولى أفواج المعتمرين

وتضمنت الضوابط أيضًا بأنه يجب على شركة السياحة حجز تذاكر سفر مؤكدة الذهاب والعودة للمعتمرين، مع التأكد من وجودها بحوزتهم قبل التوجه للمطارات، وعدم تفويج المعتمرين إليها قبل الميعاد المُحدد مسبقًا للرحلة والمُبين بالبرنامج المُدرج على البوابة المصرية للعمرة بأكثر من 4 ساعات، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين فرادى أو مجموعات قبل تفويجهم إلى المنافذ بوقت كافي.

وأهابت وزارة السياحة والآثار كافة شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود ضوابط موسم عمرة 1445هـ حتى لا تقع أي الشركة تحت طائلة القانون وحفاظًا على حقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم، كما تهيب الوزارة لعموم المواطنين بعدم حجز أى رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين خارج البلاد وحتى لا يتعرضوا للنصب من قبل السماسرة والوسطاء والكيانات الغير شرعية.