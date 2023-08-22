أبرزها تحصيل رسوم البرامج بالجنيه المصري، 12 شرطا من السياحة والآثار لتنظيم رحلات العمرة

اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.

شروط تنفيذ برامج العمرة

وحددت الضوابط المنظمة لموسم العمرة لعام 1445 هـ عدة شروط لشركات السياحة لتنظيم برامج العمرة للمواطنين الراغبين في السفر لعمل مناسك العمرة وهي:

- يحظر تحصيل قيمة برامج العمرة بعملة بخلاف الجنيه المصري .

- حجز تذكرة سفر مؤكدة الذهاب والعودة للمعتمرين مع التأكد من من وجودها بحوزتهم قبل التوجه إلى موانئ السفر .

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- عدم تفويج المعتمرين إلي موانئ السفر قبل الميعاد المحدد مسبقًا للرحلة والمبين بالبرنامج المدرج على البوابة بأكثر من 4 ساعات.

- ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين فرادي أو مجموعات قبل تفويجهم إلي المنافذ بوقت كاف.

- تسجيل بيانات الرحلة على البوابة المصرية للعمرة ومراجعتها من قبل الإدارة المختصة قبل تاريخ السفر بمدة لا تقل عن 48 ساعة، فيما عدا الرحلات العاجلة.

- تحميل العقد المبرم بينها وبين كل معتمر الكترونيا علي البوابة المصرية للعمرة بصيغة PDF موضحًا به تكلفة برنامج العمرة المتفق عليه بما في ذلك تكلفة الحصول علي التأشيرة التي تسمح بأداء العمرة.

- يكون نقل المعتمرين بواسطة الشركات الناقلة المعتمدة من السلطات المختصة بالدولة والمسجلة علي البوابة المصرية للعمرة.

- لا يجوز التنازل عن حجوزات الطيران فيما بين الشركات السياحية بعضها البعض.

تخصيص ساعات ذكية للمعتمرين

- تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر أو تقنية إلكترونية أخرى تحقق الهدف المرجو من الساعة الذكية تتضمن التالي:

كافة تفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر تتضمن «تاريخ السفر - تاريخ العودة - فندق الإقامة بمكة المكرمة - فندق الإقامة بالمدينة المنورة – تكلفة الحصول علي التأشيرة -سعر البرنامج» وذلك وفقا لما تم إدراجه علي البوابة المصرية للعمرة فضلا عن التسلسل الزمني للبرنامج ومواعيد التحركات وعدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج.

بيانات المعتمر الطبية وحالته الصحية أثناء الرحلة ودرجة الحرارة وحالة النبض.

نظام الاستغاثة الالكتروني بالنجدة SOS.

العقد الالكتروني المبرم بين شركات السياحة والمعتمر بشأن برنامج العمرة.

- سداد تأمين مؤقت بإجمالي مبلغ مليوني جنيه علي أن يتم حسابه واسترداده وفقا للنظام التالي:

- 100 الف جنيها لصالح وزارة السياحة والآثار وبسدد بوابة أحدي الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

- مليون و900 الف جنيها لصالح غرفة شركات السياحة بموجب شيك يحرره ويوقعه الممثل القانوني للشركة السياحية من له حق التوقيع أو رئيس مجلس الأدارة بنفسه في مقر الغرفة .

- يجوز لشركات السياحة استرداد مبلغ التأمين المشار اليه أو المتبيقي منه بعد خصم ما تم رده للمعتمر من مبالغ نتيجة الإخلال ببرنامج رحلة العمرة، وذلك في نهاية موسم العمرة أو توقفه بحسب الأحوال شريطة عدم ورود شكوي ذات صلة بمبلغ برنامج العمرة الي الوزارة خلال شهر من تاريخ انتهاء أو توقف رحلات العمرة وذلك لحين البت في الشكوي.