السياحة والآثار تعتمد ضوابط العمرة.. بدء تفويج الرحلات مطلع سبتمبر.. والأسعار تبدأ من 35 ألف جنيه

اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.

ومن جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إلى أنه وفقًا لهذه الضوابط سيتم السماح لشركة السياحة بالبدء في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهاءها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركة المُسجلة بالوزارة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

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ضوابط موسم العمرة لموسم 1445

وأضافت رئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن أبرز ما شهدته الضوابط هذا الموسم هو السماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة لعام 1445هـ دون تحديد موعد محدد لغلق باب التوثيق، لافتة إلى أن التوثيق سيكون مستمرًا طوال الموسم بالوزارة طالما مسموح به من قبل السلطات السعودية.

وتضمنت هذه الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قواعد وإجراءات خاصة بالشركة السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وقواعد وإجراءات خاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

بنود ضوابط العمرة

كما تضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وكذلك القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي، وأخرى خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة والمنظم لأعمالها.

وورد بالضوابط أيضًا ضرورة التزام شركة السياحة بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

مواعيد بدء سفر أولى أفواج المعتمرين

وتضمنت الضوابط أيضًا بأنه يجب على شركة السياحة حجز تذاكر سفر مؤكدة الذهاب والعودة للمعتمرين، مع التأكد من وجودها بحوزتهم قبل التوجه للمطارات، وعدم تفويج المعتمرين إليها قبل الميعاد المُحدد مسبقًا للرحلة والمُبين بالبرنامج المُدرج على البوابة المصرية للعمرة بأكثر من 4 ساعات، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين فرادى أو مجموعات قبل تفويجهم إلى المنافذ بوقت كافي.

وأهابت وزارة السياحة والآثار كافة شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود ضوابط موسم عمرة 1445هـ حتى لا تقع أي الشركة تحت طائلة القانون وحفاظًا على حقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم، كما تهيب الوزارة لعموم المواطنين بعدم حجز أى رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين خارج البلاد وحتى لا يتعرضوا للنصب من قبل السماسرة والوسطاء والكيانات الغير شرعية.

موعد فتح بوابة العمرة المصرية

واختص قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات الغير الشرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.

أكد أحمد وحيد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بوسط الدلتا، أن وزارة السياحة والآثار قررت فتح موسم العمرة مبكرًا عكس ما كان يتم العمل به في المواسم السابقة والتي شهدت فتح باب العمرة عقب انتهاء التحذيرات التي أقرتها الدولة المصرية ممثلة فى وزارات الصحة والسكان والخارجية، والتي تم فيها السماح بخروج المصريين لعمل مناسك الحج والعمرة، وذلك تماشيا مع قرارات السعودية بفتح باب العمرة اعتبارا من اليوم الأول لشهر محرم الجاري.

وأضاف لـ «فيتو»، أن وزارة السياحة والآثار قررت فتح باب توثيق عقود شركات السياحة الراغبة في العمل بموسم العمرة اعتبارا من منتصف شهر أغسطس القادم، على أن يتم بدء العمل فى تفويج رحلات العمرة مباشرة فور انتهاء الشركة من توثيق أوراقها للعمل بالموسم، وذلك بنفس الضوابط المنظمة لرحلات العمرة للموسم الماضي دون أي تعديلات، وذلك في ظل استقرار الأوضاع التي تشهدها مصر وخاصة فيما يتعلق بتوفير العملة الأجنبية ممثلة في الريال السعودي للمعتمرين المصريين.

وأشار إلى أنه سيتم العمل خلال موسم العمرة الجديد بنظام الحصص المفتوحة أو السقف المفتوح أمام شركات السياحة العاملة في موسم العمرة، بحيث تستطيع تلك الشركات الحصول على أي أعداد من التأشيرات مما يضمن للشركات تنظيم برامج العمرة بحرية، مما يسهم في القضاء على السوق السوداء وخروج المواطنين بتأشيرات مخالفة لتأشيرات العمرة لعمل المناسك، مما يضمن للمواطنين الخروج بتأشيرات عمرة سليمة تحفظ حقوقهم فى الحصول على كافة الخدمات المتاحة لهم، ويحفظ حقوق الدولة المصرية في الحصول على الضرائب المستحقة ورسوم بوابة العمرة المصرية، ويحفظ حقوق الشركات في تنظيم برامج العمرة والتي كفلها لها القانون.

أسعار برامج العمرة

من جانبه، أعلن إبراهيم هلال عضو غرفة شركات السياحة والآثار، أن شركات السياحة بدأت مبكرًا في الإعلان عن أسعار برامج العمرة أمام المواطنين وتبدأ أسعار البرامج من 29 إلى 55 ألف جنيه، وذلك لاختلاف أسعار الخدمات التي يحصل عليها المعتمر، والتي تختلف باختلاف الإقامة بالفنادق ومواعيد تذاكر الطيران للسفر والعودة.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ «فيتو»، أن أسعار برامج العمرة 9 أيام و10 ليالي «4 أيام في المدينة المنورة و5 أيام فى مكة»، تتراوح من 35 ألفا إلى 55 ألف جنيه، وفقًا لاختلاف نوع التسكين سواء ثنائي وثلاثي ورباعي.

وأشار إلى أن أسعار برامج العمرة 14 يوما و15 ليلة «4 أيام في المدينة المنورة و10 أيام فى مكة المكرمة» وتتراوح من 29 ألفا إلى 36 ألف جنيه، فيما تم احتساب أسعار برامج عمرة الأطفال بسعر 15 ألف جنيه للأطفال من عمر يوم إلى عامين، وبسعر 25 ألف جنيه للأطفال من عمر عامين إلى 12 عاما، ويتم احتساب سعر صرف الريال السعودى على سعر 9,5 جنيه، واحتساب أسعار تذاكر الطيران بسعر 9 آلاف و500 جنيه.

وكانت المملكة العربية السعودية فتحت الباب أمام المواطنين لعمل مناسك العمرة بواسطة مختلف أنواع التأشيرات والتي تشمل تأشيرات الزيارة والتأشيرات السياحية وتأشيرات B2C، مما ادي الي وجود أبواب خلفية لبعض الوسطاء والسماسرة لتسفير المواطنين باستخدام تلك التأشيرات وعمل المناسك بالمخالفة لقانون بوابة العمرة المصرية.

عقوبات مخالفة قانون بوابة العمرة

وغلظ قانون بوابة العمرة العقوبات المفروضة على المخالفين في العمل بموسم العمرة، وشملت العقوبات والسماسرة وكل من يحاول النصب على المعتمرين أو تنظيم رحلات خارج منظومة البوابة، كما تطال العقوبات أيضا شركات السياحة التي تخالف الضوابط المنظمة لرحلات العمرة والتي وضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة سامية سامي سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار واعتمدها وزير السياحة والآثار.

وتضمنت العقوبات الواردة بالقانون فرض غرامة تصل لـ 3 مليون جنيه لكل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام المادة "5" من هذا القانون، والتي تنص على "لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات دون غيرها "، والمعاقبة بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه لكل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند "4" من المادة " 4" من هذا القانون والتى تنص على " تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومى لكل منهم"، وفى حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

كما سيعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة " 5" من هذا القانون، ومخالفة أحكام المادة " 7 " من هذا القانون والتى تنص "تلتزم شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية "، وفى حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

نصوص قانون بوابة العمرة

كما نص قانون البوابة على العقوبة بالحبس لكل من زور بنفسه، أو بواسطة غيره الكود التعريفي للبوابة المصرية للعمرة الخاص بكل معتمر، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية، فضلا عن إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة فى حالة مخالفة القواعد والإجراءات من هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد "12، 13، 14" من هذا القانون بالعقوبات المقررة فيها.