السياحة تحدد القواعد المنظمة لرحلات العمرة العام الحالي

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 184 تابع (ج)، الصادر في 22 أغسطس 2023، قرار وزارة السياحة والآثار رقم 283 لسنة 2023، بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم ١٤٤٥ھ.



وجاء في المادة الأولى لقرار وزارة السياحة والآثار “يعمل فى شأن القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم ١٤٤٥ھ، بالقواعد والإجراءات المرفقة”.

وتقرر وزارة السياحة سن القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لهذا العام ومنها السماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة عام ١٤٤٥ھ وذلك وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية فى هذا الشأن، وشريطة عدم وجود أى مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أى من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزارى يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

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وأوجبت السياحة على الشركات السياحية الالتـزام بكافـة الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة عن السلطات السعودية، بشأن موسم عمرة ١٤٤٥ ھ.